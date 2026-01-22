人夫尾牙日辦公室全裸激戰女同事　正宮「閉眼都是畫面」怒告

▲人夫在尾牙當天和已婚女同事在辦公室激戰被抓包。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人夫在公司尾牙當天，和女同事全裸在辦公室激戰，被女同事的丈夫當場抓包拍照，並通知人夫的正宮，正宮憤而對人夫和女同事提告求償50萬。全案經桃園地院審理，法官判兩人侵害配偶權，要連帶賠償30萬元。可上訴。

正宮主張，丈夫阿傑(化名)偷吃女同事小珊(化名)，她經小珊的丈夫告知，才發現兩人於2023年1月12日在公司發生性行為，還被小珊的丈夫拍下證據。她得知後立即質問阿傑，阿傑也坦承一個月內就和小珊發生3次性行為，並向她道歉，然而她大受打擊，兩人7年婚姻也在2024年3月告終，並提告對阿傑和小珊求償50萬元。

全案審理時，阿傑和小珊辯稱兩人只是同事，是正宮常對阿傑身邊的女生吃醋嫉妒，且在小珊丈夫拍攝的影片中，兩人衣衫完整，也無任何不正當的行為，加上拍攝地點位於人來人往的辦公室，兩人不可能發生性行為。

不過小珊的丈夫證稱，2023年1月12日是小珊和阿傑的公司尾牙，他在當天抓到兩人外遇。事發前一天，他和小珊約好隔天早上10點去賣場買東西，所以小珊把她的識別證和辦公室鑰匙交給他，不過他因早下班，提前抵達小珊的辦公室，竟撞見小珊和阿傑全裸激戰，他急忙拿起手機拍照留證，小珊和阿傑也連忙分開，一人推他出去，一人躲起來，他一度和阿傑發生肢體衝突，後來給他們面子，讓他們穿好衣服，才開始錄影片。

小珊的丈夫表示，當天兩人承認發生關係不只一次，小珊後來也對他道歉，並寫下承認書，因為小珊求情，他才把裸照和承認書銷毀，只留下兩人穿好衣服後拍的影片，並向阿傑的妻子揭露這件事。

法官認為，影片中小珊的丈夫不斷質問兩人偷情、上床等事，兩人皆沒反駁和或據理力爭，加上正宮傳訊對阿傑質問「身體出軌了，就是出軌了，我一閉上眼想到都是你們的畫面」等語，阿傑也表示「不會有下一次」，可見兩人當天在辦公室發生性關係屬實，已侵害配偶權，應連帶給付30萬元。可上訴。