榮總埔里分院增周五夜間門診　提供泌尿外科等6科服務

▲埔榮市區門診加開周5夜間門診，第一階段提供泌尿外科等6科服務。（圖／台中榮總埔里分院提供）
記者高堂堯／南投報導
臺中榮總埔里分院為方便廣大民眾就醫便利性，自5月起市區門診每周5加開夜間門診，提供泌尿外科、家庭醫學科、耳鼻喉科、直腸外科、中醫科、復健治療等服務，讓鄉親在周1至周5夜間都能夠方便就醫、享有優質醫療資源。
埔榮院長徐慰慈表示，市區門診位於埔里鎮中心，交通便利，加開夜間門診能夠讓鄉親方便就診、提升醫療可近性，也符合院方積極推動優質醫療品質、以病人為中心的經營理念。
院方指出，目前周5夜間門診第一階段規劃先開辦泌尿外科、家庭醫學科、耳鼻喉科、直腸外科、中醫科、復健治療等科別，日後將逐漸加入其他科別，希望能為白天不方便看診的病患與陪看病家屬，提供實質需求。
埔榮醫院市區門診地址為埔里鎮中山路三段339號，院方表示，歡迎大埔里地區鄉親多加利用。
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