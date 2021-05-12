榮總埔里分院增周五夜間門診　提供泌尿外科等6科服務

明天就是母親節，因COVID-19疫情復燒，臺中榮總埔里分院附設護理之家住民的家屬無法親自至院，向母親表達謝意，護理之家特請家屬預先寫好卡片，再由社工、護理人員轉達給每位媽媽；住民劉奶奶在住院臨終前一天，收到護家轉來愛子的話：「謝謝媽媽辛苦的養育之恩，也謝謝媽媽所給予的一切」，讓母子倆都無掛無憾，令人動容。