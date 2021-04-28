　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

揪心畫面曝！老榮民吻別癌妻「愛你」　她放下「最掛心的他」走了

記者高堂堯／南投報導

中榮埔里分院護理之家院民張姓老翁與妻子結婚多年、相依為命，罹癌的張妻上（3）月初病情惡化住院、隨後離世，張翁在護家協助下提前到院與愛妻吻別，並在護理之家安排的植樹節活動中，親手為亡妻製作乾燥花，紅著眼寫上「我們非常永久愛你一輩子」，至死不渝的愛情令人動容不捨。

▲在埔榮護家社工協助下，張翁到院與妻子吻別。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲在埔榮護家社工協助下，張翁到院與妻子吻別。（圖／台中榮總埔里分院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

埔榮護家指出，張翁是老榮民，與太太「阿春」結婚多年、膝下無子；阿春奶奶幾年前確診罹癌，擔心自己離開後老伴無人照料，因此安排張翁入住埔榮護理之家，但仍常來探視丈夫，老夫老妻感情甚篤；但阿春奶奶幾個月前因病情需接受治療，告訴護家以後不能常來看張翁，希望能代他好好照顧先生。

埔榮護家透露，阿春奶奶因化療副作用太大、身體無法承受，病情急轉直下而入住中港澄清醫院，護家社工立刻與該院社工聯繫，偕同臺中榮服處人員陪張翁從埔里趕到臺中，見阿春最後一面，張翁一路上仔細說著2人相識、結婚、陪伴的過程，讓護家團隊彷彿一起經歷了他們相伴的人生。

▲埔榮護家社工幫助張翁製作乾燥花桌花。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮護家社工幫助張翁製作乾燥花桌花。（圖／台中榮總埔里分院提供）

張翁到院後看到躺在病床上插著呼吸器的妻子，湊近耳邊一聲聲呼喊著「阿春，老公在這裡」；護家團隊引導他向妻子「四道」人生（道謝、道歉、道愛、道別），也告訴阿春奶奶會照顧好張翁，要她放心、放下，臨別前，張翁給了愛妻最後深情的一吻，讓在場的人為之鼻酸。

▲張翁在乾燥花卡片上對亡妻訴盡一輩子的愛。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲張翁在乾燥花卡片上對亡妻訴盡一輩子的愛。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮護家表示，張翁探視完妻子當天下午，阿春奶奶就撒手人寰；由於過幾天就是植樹節，護家安排讓住民製作乾燥花桌花，張翁眼眶泛紅地在卡片上寫著「我非常愛妳」、「我們非常永久愛妳一輩子」，並夾在桌花上，直說要送給他的太太，道盡這輩子對阿春奶奶的愛，當下令人揪心。

埔榮護家指出，張翁在妻子離開後顯現傷心、焦慮和後悔等情緒，團隊也盡全力給予關懷並進行悲傷輔導，帶著他禱告；張翁有感於這段時日在基督教信仰上得到心靈撫慰，因此接受施洗，相信在「主」的愛裡，夫妻未來還能再相遇。
 

►入耳式藍芽耳機首選　主動降噪、輕鬆切換模式

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

►驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

►雷電風雨冰雹全來！清境瞬間變天　攤商遊客樂嗨：可安心洗澡了

►水位下降奇景！　南投帖比倫峽谷心形岩、蛙形石浮現

ET快訊
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了
柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」！願原諒小四學長：不怪那孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

全台千場活動振興「無形文化資產」！文化部1億預算助傳統藝術

北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考

高麗菜易發黑！菜販親授神招「靠手」　人妻實測1顆吃快1個月

台中水車路邊放水挨轟　水公司澄清：水質不佳就地排放

機師染疫案延燒「機組員檢疫再加嚴」　指揮中心擬改「1人1戶」

快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

親友疲勞轟炸催生！人妻後悔結婚「放過我們吧」：想到生子就反感

「路上觀察學院」大復活！他曬照揪下架原兇...網笑：罪魁禍首4Ni

桃園2小學生是機師家人！「2班停課至5／4」…西門國小急消毒

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

全台千場活動振興「無形文化資產」！文化部1億預算助傳統藝術

北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考

高麗菜易發黑！菜販親授神招「靠手」　人妻實測1顆吃快1個月

台中水車路邊放水挨轟　水公司澄清：水質不佳就地排放

機師染疫案延燒「機組員檢疫再加嚴」　指揮中心擬改「1人1戶」

快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

親友疲勞轟炸催生！人妻後悔結婚「放過我們吧」：想到生子就反感

「路上觀察學院」大復活！他曬照揪下架原兇...網笑：罪魁禍首4Ni

桃園2小學生是機師家人！「2班停課至5／4」…西門國小急消毒

【廣編】純日系美少女RPG龍與少女交響曲即將登陸台灣

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

大統百貨出清改裝2年　還在撐！老高雄人：臨時賣場是歇業套路

性感巨星杜娃黎波「美人魚裙」S曲線逼人！加碼鏤空閃片裝太養眼

這！就是美女／「空靈系女孩」餅乾曬神級側臉　美到像是拍廣告❤

iPhone 13最新渲染圖曝光！將有7種顏色可選

布朗狂轟39分也難救　塞爾提克3連敗慘輸重建雷霆

統一獅廟宇季「有球必應」　吳桀睿帶隊南鯤鯓代天府

網傳「要找到他就告他」　立委憂《跟騷法》恐曝當事人地址個資

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

雷雨掃全台！　鋒面接近「今晚起水氣最多」

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

雨下對地方！全台水庫進帳62萬噸

迪士尼驚傳關閉東南亞、香港18頻道

印度疫情失控　華航貨機組員不過夜

叫「高、雄」的人注意！免費住飯店一晚

「本土病毒一直存在」　醫：恐有好幾波隱形傳播

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

更多熱門

相關新聞

首季送房量攀6年新高　少子化、高房價促「等房」心態蔓延

首季送房量攀6年新高　少子化、高房價促「等房」心態蔓延

房價居高不下，加上稅金負擔更重，為了節稅，夫妻之間相互贈與、子女繼承長輩的房子成了新顯學，內政部最新贈與及繼承移轉量資料，今年首季跟去年同期相比，全國贈與移轉量增加4.4%，創6年同期新高，繼承移轉則是略減0.7%，但還是維持1.4萬棟的移轉量。

妻子回家就啪狂生3胎！夫驗血崩潰

妻子回家就啪狂生3胎！夫驗血崩潰

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

同居維繫感情8大招

同居維繫感情8大招

妻試管狂失敗「被逼離婚」！財產卻要分渣夫

妻試管狂失敗「被逼離婚」！財產卻要分渣夫

關鍵字：

埔榮護理之家夫妻

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面