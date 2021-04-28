揪心畫面曝！老榮民吻別癌妻「愛你」　她放下「最掛心的他」走了

記者高堂堯／南投報導

中榮埔里分院護理之家院民張姓老翁與妻子結婚多年、相依為命，罹癌的張妻上（3）月初病情惡化住院、隨後離世，張翁在護家協助下提前到院與愛妻吻別，並在護理之家安排的植樹節活動中，親手為亡妻製作乾燥花，紅著眼寫上「我們非常永久愛你一輩子」，至死不渝的愛情令人動容不捨。

▲在埔榮護家社工協助下，張翁到院與妻子吻別。（圖／台中榮總埔里分院提供）

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埔榮護家指出，張翁是老榮民，與太太「阿春」結婚多年、膝下無子；阿春奶奶幾年前確診罹癌，擔心自己離開後老伴無人照料，因此安排張翁入住埔榮護理之家，但仍常來探視丈夫，老夫老妻感情甚篤；但阿春奶奶幾個月前因病情需接受治療，告訴護家以後不能常來看張翁，希望能代他好好照顧先生。

埔榮護家透露，阿春奶奶因化療副作用太大、身體無法承受，病情急轉直下而入住中港澄清醫院，護家社工立刻與該院社工聯繫，偕同臺中榮服處人員陪張翁從埔里趕到臺中，見阿春最後一面，張翁一路上仔細說著2人相識、結婚、陪伴的過程，讓護家團隊彷彿一起經歷了他們相伴的人生。

▲埔榮護家社工幫助張翁製作乾燥花桌花。（圖／台中榮總埔里分院提供）

張翁到院後看到躺在病床上插著呼吸器的妻子，湊近耳邊一聲聲呼喊著「阿春，老公在這裡」；護家團隊引導他向妻子「四道」人生（道謝、道歉、道愛、道別），也告訴阿春奶奶會照顧好張翁，要她放心、放下，臨別前，張翁給了愛妻最後深情的一吻，讓在場的人為之鼻酸。

▲張翁在乾燥花卡片上對亡妻訴盡一輩子的愛。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮護家表示，張翁探視完妻子當天下午，阿春奶奶就撒手人寰；由於過幾天就是植樹節，護家安排讓住民製作乾燥花桌花，張翁眼眶泛紅地在卡片上寫著「我非常愛妳」、「我們非常永久愛妳一輩子」，並夾在桌花上，直說要送給他的太太，道盡這輩子對阿春奶奶的愛，當下令人揪心。

埔榮護家指出，張翁在妻子離開後顯現傷心、焦慮和後悔等情緒，團隊也盡全力給予關懷並進行悲傷輔導，帶著他禱告；張翁有感於這段時日在基督教信仰上得到心靈撫慰，因此接受施洗，相信在「主」的愛裡，夫妻未來還能再相遇。



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