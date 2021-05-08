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到院轉達兒子的母親節祝福和感謝　埔榮護家讓院民安息了無罣礙

▲埔榮護家工作人員至病房發康乃馨，並傳達家屬的感謝之意。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮護家工作人員至病房發康乃馨，並傳達家屬的感謝之意。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是母親節，因COVID-19疫情復燒，臺中榮總埔里分院附設護理之家住民的家屬無法親自至院，向母親表達謝意，護理之家特請家屬預先寫好卡片，再由社工、護理人員轉達給每位媽媽；住民劉奶奶在住院臨終前一天，收到護家轉來愛子的話：「謝謝媽媽辛苦的養育之恩，也謝謝媽媽所給予的一切」，讓母子倆都無掛無憾，令人動容。

埔榮醫院護家日前舉辦母親節活動，邀請住民自製花籃卡、順便訓練手部肌力，再由社工將家屬寫的母親卡，或用通訊軟體傳來的訊息，集中剪輯成影片，傳達每位子女想向養育自己成人的母親所表達的感謝、祝福，也親至房室內送予每位媽媽謝卡和康乃馨。

▲埔榮附設護理之家日前舉辦母親節活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮附設護理之家日前舉辦母親節活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方指出，住民劉奶奶先前因疾病住院，病況不佳，護家團隊於當日活動結束後到急性病房探視，並轉達其子的字句：「謝謝媽媽辛苦的養育之恩，也謝謝媽媽所給予的一切，您的精神和您所啟發的智慧永遠在我心中，母親節快樂」；劉奶奶似乎也感受到兒子的深情，在隔天放下罣礙離世，劉子也因為在母親離世前能及時道謝和訴愛，心中了無遺憾。

▲中榮埔里分院附設護理之家 母親節活動。（圖／記者高堂堯攝）

▲埔榮附設護理之家日前舉辦母親節活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

翁奶奶的兒子也寫下：「沒有你就沒有我，謝謝給予我生命中的一切美好，我愛你。」

院方指出，長輩長期在機構生活，總會想著自己的家人，因此在母親節前夕替家屬傳遞祝福，也讓每位媽媽感受到家人的愛，讓長輩都能有家的感覺，工作人員也備感欣慰。
 

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