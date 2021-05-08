南投連爆2火燒山！草屯下平林白煙竄天續灌救　仁愛野火受控制

▲草屯下平林地區傳火燒山，九九峰山巒在濃煙中變得模糊。（圖／邱姓民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

春雨不來、旱象不止，山林火警再度蠢動：仁愛鄉中正村和草屯下平林地區，昨（7）日中午和今天上午分別傳出火燒山，南投消防局分別派出多個分隊前往灌救；目前仁愛方面火勢已被控制，由消防隊現場戒備防復燃，草屯方面則仍持續撲滅中。

仁愛鄉中正村的起火點位於縣道投70線上方的原住民保留地，距埔里鎮不遠，由於天乾物燥、火勢迅速蔓延，從鎮上市區附近就能看到火煙直衝天際，南投消防局昨天中午左右接獲報案，派出埔里、魚池、義消等多個分隊人車前往，到晚間7時半左右才控制住火勢，但擔心死灰復燃，目前持續由埔里、中心碑2警消分隊和埔里義消分隊在現場戒備，避免火勢擴大。

▲仁愛鄉中正村昨傳山林火警。（圖／陳姓義消提供）

草屯著名的九九峰森林步道附近下平林地區食水巷，則在今天上午9時許傳出山林火警，南投消防局至目前為止派出中興、爽文、名間、國姓、南投、雙冬、草屯等多個分隊前往灌救；當地邊坡同樣布滿乾燥的竹林、雜草，火勢一發不可收拾，讓周邊農民家戶人心惶惶，火勢至上午十一點左右稍獲控制，目前仍持續灌救中。

▲▼仁愛鄉中正村山林火警經漏夜搶滅，獲得控制，但警消仍在場戒備，嚴防復燃。（圖／陳姓義消提供）

南投消防局表示，兩起火警原因都尚待調查，不排除人為因素，再次呼籲民眾在當前大旱期間上山時，不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂，如必須引火則要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，一起維護山林環境、節省寶貴水資源。

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