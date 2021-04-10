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埔榮5月起招募150位照服員　院長親訪五育高中討論育才合作

▲五育高中勉力培育照服人才。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲五育高中勉力培育照服人才。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

臺中榮總埔里分院日前宣布，今年5月起將全面以自僱方式招募照服員，需求人數高達150人，為使照服人力更年輕、有活力和創意，該院院長徐慰慈和護理部主任張瑛瑛專程前往南投市，拜會設有照顧服務科的五育高中。

徐慰慈指出，埔榮目前一般護理之家有388床，精神護理之家有57床，總計445床，超過急性病床的床數，是全國床位數最多的醫院附設型護理之家，更是埔榮的核心業務，院內另有日照中心、精神日間照顧病房、急性後期照顧病房、呼吸照顧病房和急重症單位，皆需要照服員一起參與照護。

▲埔榮徵募照服員，將與五育高中照顧服務科合作。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮徵募照服員，將與五育高中照顧服務科合作。（圖／台中榮總埔里分院提供）

五育高中校長邱勝濱表示，學校董事長黃添榮先生，同時也是草屯媽（朝清宮）的主委，早在12年前就與廟方發起草屯區獨居老人送餐公益活動，因志工們年紀漸長，也擔心是否有願意接續服務的人力，於是催生照顧服務科，期望學生們除了讀書，還能自給自足、服務他人。

▲埔榮徵募照服員，將與五育高中照顧服務科合作。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮徵募照服員，將與五育高中照顧服務科合作。（圖／台中榮總埔里分院提供）

邱勝濱表示，學校目前針對來自埔里、魚池和國姓等大埔里地區的10多位通勤學生，設有專車接送上下學，也20多位住宿生提供宿舍；照顧服務科學生就學期間，有政府補助3年學雜費全免，課程設計也結合醫護、餐飲、美容、多媒體設計等跨專業群科，並同步契合長期照顧政策發展，學校也是照服員單一級術科檢定場地，各種技能訓練設施完備。

徐慰慈期望埔榮自僱照服員後，能藉由提升人力素質、翻轉照護品質，成為標竿機構，與五育高中雙方也都希望藉由彼此合作，活化長期照護職場服務，提升改善照服員的生活品質，擁有穩定安全的職場。

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