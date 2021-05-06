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3位停經女性有1位骨質疏鬆致骨折　落實「鈣天地」三字訣存骨本

▲埔榮醫院提醒預防骨質疏鬆，應多攝取含鈣或維生素C、D的食物。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院提醒預防骨質疏鬆，應多攝取含鈣或維生素C、D的食物。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

母親節即將到來，而女性在更年期後，每3位就有1位可能因骨質疏鬆症而骨折，台中榮總埔里分院提醒婦女朋友和媽媽們及早預防骨質疏鬆，並落實「鈣、天、地」三字訣，以及進行骨質密度檢測，才能存骨本養出「績優骨」，享受四處趴趴走的健康生活。

埔榮醫院營養科昨（5）日舉辦「健康Mommy 預防骨質疏鬆」專題講座，提供與會者免費的簡易骨質密度檢測，以及「高鈣飲食這樣吃」的體驗活動。

▲埔榮醫院傳授預防骨質疏鬆的祕方。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院傳授預防骨質疏鬆的祕方。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮營養科主任陳瓊瑩表示，根據世界骨質疏鬆基金會(IOF：International Osteoporosis Foundation)的資料，人類骨骼成長在30歲以前會達到顛峰，之後骨質就會逐漸流失，女性更年期後因雌性激素下降，骨質流失速度更會加快，尤其是停經或即將停經的婦女，更是高危險族群之一。

另根據衛福部的「國民營養健康狀況」2013至2016年變遷調查結果，國人鈣質僅達建議量的50至70%、維生素D攝取僅達57至83%，可見一般人對骨質相關營養素的攝取是明顯不足。

陳瓊瑩指出，預防骨質疏鬆有輕鬆易記的口訣「鈣天地」：多吃高「鈣」食物、每日頂「天」曬太陽20至30分鐘、多做立「地」負重運動，如快走、慢跑、爬樓梯，增加骨密度和強健肌肉、降低跌倒和骨折的風險。

陳瓊瑩說，天天「包二奶（2杯共480cc的牛奶）」可達到建議攝取鈣質的50%，也可多吃富含鈣質的黑芝麻、小魚乾、豆干、深綠色蔬菜（如芥藍菜）等食物；而多攝取以下食物可幫助吸收鈣質：含維生素D的乾香菇、黑木耳、蛋、鮭魚、鯖魚等，含維他命C的橘子、柳丁、奇異果等，含礦物質「鎂」的堅果、香蕉、深綠色蔬菜更應每天攝取。

此外，老年族群（65歲以上婦女或70歲以上男性），以及停經或即將停經的婦女和50至70歲男性，是具骨折高風險因子的兩大族群，建議赴醫院利用黃金標準雙能量X光吸收儀（DXA）接受骨質密度檢查。
 

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