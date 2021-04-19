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高血壓國小師突中風　埔榮43天復健助其重返校園

▲李姓國小老師（左）不幸中風，經埔榮協助復健後重返校園。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲李姓國小老師（左）不幸中風，經埔榮協助復健後重返校園。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

45歲的小學老師李姓男子有高血壓病史，但未規律服藥又吸菸熬夜，去（109）年某天晚間發現左側肢體無力，送中榮埔里分院急診，診斷為急性梗塞型腦中風，住入急性病房6天，再轉急性後期照護（PAC）病房，經43天高頻率、高強度密集復健後，逐漸恢復日常生活自理能力，現更已回歸小學任教。

院方指出，腦中風包括較常見的梗塞型，占60%，以及占40%的出血型，都會導致腦部組織損傷；遇到嘴歪臉斜等徵象，務必把握送醫急救黃金3小時，經急性醫療後，治療效果最好的復健黃金期為6週內；半年內仍可緩慢進步，但約一年後會逐漸定型，只要無意識障礙，就可儘快開始復健，最終以能獨立自主生活為目標。

▲不幸中風的李姓小學教師（右），經埔榮43天復健療程就重返校園執教。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲不幸中風的李姓小學教師（右），經埔榮43天復健療程就重返校園執教。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮表示，於103年配合衛福部全民健保「提升腦中風急性後期照護品質」試辦計畫(Post-acute Care-Cerebrovascular Diseases, PAC-CVD)，開設4床急性後期照護病房，承做患者復健，於107年擴大到24床至今，嘉惠許多中部患者。

根據埔榮復健科物理治療師吳心怡所發表的論文，腦中風患者於PAC介入後，主要改善心肺功能達49%至61%，其次是姿勢控制、平衡控制，所以PAC患者可優先加強身體動作控制能力，動、靜態平衡能力和提升肌耐力。

該研究結果也顯示急性後期照護計畫，提供腦中風患者在治療黃金期的積極復健，能夠改善其各項功能，且顯著提升醫療服務品質與資源使用效率，並有效降低病人再住院和超長住院情形，避免仰賴他人長期照顧、造成家庭和健保的額外支出。
 

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