松山之亂所長、巡佐緩起訴！副所長不起訴　10黑衣人僅起訴1人

▲前中崙所所長許書桓。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警松山分局中崙派出所4月發生黑衣人闖入事件，之後又爆出所內監視影像遭人為刪除、格式化的重大弊端，台北地檢署偵辦2個禮拜，今天偵查終結，前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光被依滅證罪緩起訴，副所長顏敏森則不起訴處分；有四海幫背景的徐權則被依妨害公務起訴，而10名黑衣人當中僅起訴了徐一人。

松山分局前教官楊忠蒞在4月16日凌晨酒後，被一大群黑衣人追著跑進中崙所，楊忠蒞一股腦兒衝到樓上，黑衣人能對值班員警大聲咆哮，還拿起椅子砸壞公務用電腦螢幕，事後警方遭質疑未依法查辦，有受到關說包庇疑慮。

▲前中崙所長許書桓與巡佐傅榮光在電腦前刪除監視器影像檔。（資料照／記者莊喬迪翻攝）

但當時的松山分局林志誠只是安排砸電腦的男子徐權和陽忠蒞握手和解，同時聲稱徐權已經寫了悔過書，而派出所內監視器因為停電，沒有錄到畫面，後來北市警局在議員質詢下坦承，影像檔是遭人為刪除、格式化，經還原96秒關鍵影像後，分批將徐權等10人依妨害公務函送法辦。

此外，當時的派出所長許書桓涉嫌滅證、副所長顏敏森則是涉嫌縱放人犯，分別被函送法辦後，承辦的主任檢察官張智堯隨即在28日收案當天，展開首波傳喚，並發現參與滅證的不只是許書桓，還有巡佐傅榮光。

▲引爆黑衣人闖入警局事件的松山分局前教官楊忠蒞 。（資料照／記者劉昌松攝）

而北市警局為了自清，除了由市警局長陳嘉昌在30日帶著分局長林志誠，親自到台北地檢署交出手機供鑑識還原，證明未受到關說，接著又在5月2日主動公布96秒關鍵畫面，以及影像遭刪除的畫面後，補送傅榮光涉滅證案，總計前後3波共有3警、10黑衣人被函送法辦。

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