　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

松山之亂所長、巡佐緩起訴！副所長不起訴　10黑衣人僅起訴1人

▲▼松山之亂，前中崙所所長許書桓到北檢應訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲前中崙所所長許書桓。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警松山分局中崙派出所4月發生黑衣人闖入事件，之後又爆出所內監視影像遭人為刪除、格式化的重大弊端，台北地檢署偵辦2個禮拜，今天偵查終結，前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光被依滅證罪緩起訴，副所長顏敏森則不起訴處分；有四海幫背景的徐權則被依妨害公務起訴，而10名黑衣人當中僅起訴了徐一人。

松山分局前教官楊忠蒞在4月16日凌晨酒後，被一大群黑衣人追著跑進中崙所，楊忠蒞一股腦兒衝到樓上，黑衣人能對值班員警大聲咆哮，還拿起椅子砸壞公務用電腦螢幕，事後警方遭質疑未依法查辦，有受到關說包庇疑慮。

▲刪監視器畫面。（圖／記者莊喬迪翻攝）

▲前中崙所長許書桓與巡佐傅榮光在電腦前刪除監視器影像檔。（資料照／記者莊喬迪翻攝）

但當時的松山分局林志誠只是安排砸電腦的男子徐權和陽忠蒞握手和解，同時聲稱徐權已經寫了悔過書，而派出所內監視器因為停電，沒有錄到畫面，後來北市警局在議員質詢下坦承，影像檔是遭人為刪除、格式化，經還原96秒關鍵影像後，分批將徐權等10人依妨害公務函送法辦。

此外，當時的派出所長許書桓涉嫌滅證、副所長顏敏森則是涉嫌縱放人犯，分別被函送法辦後，承辦的主任檢察官張智堯隨即在28日收案當天，展開首波傳喚，並發現參與滅證的不只是許書桓，還有巡佐傅榮光。

▲▼ 台北地檢署傳喚松山分局教官楊忠蒞 。（圖／記者劉昌松攝）

▲引爆黑衣人闖入警局事件的松山分局前教官楊忠蒞 。（資料照／記者劉昌松攝）

而北市警局為了自清，除了由市警局長陳嘉昌在30日帶著分局長林志誠，親自到台北地檢署交出手機供鑑識還原，證明未受到關說，接著又在5月2日主動公布96秒關鍵畫面，以及影像遭刪除的畫面後，補送傅榮光涉滅證案，總計前後3波共有3警、10黑衣人被函送法辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
快訊／柔道童腦壓檢測器移除了！　媽：我的心就好痛好痛
快訊／台股陷恐慌殺盤！　重挫逾500點
美女作家曝「5種最後悔裝潢」　木地板、和室秒上榜：過年會瘋掉
快訊／松山之亂所長、巡佐緩起訴！　10黑衣人僅起訴1人
印度恆河出現100具浮屍！火葬場爆滿「燒一半」直接放水流

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：我的心就好痛好痛

中風房東認鈔票逮蒙面盜！一原因背誦流水號　房客還他1千露餡

松山2警滅證「15萬換緩起訴」原因曝　黑衣人砸電腦悔過仍遭起訴

室友帶15歲妹同居　台中兩派8人為3500元房租在派出所旁鬥毆

保全「請同事走店」反挨嗆　爆全武行1人遭刺...長腿爆乳妹嚇傻

松山之亂所長、巡佐緩起訴！副所長不起訴　10黑衣人僅起訴1人

土皇帝！「一線三警員教官」如地下分局長　名嘴曝原因：警界毒瘤

為提高「戒菸門診業績」造假　衛生所女醫、護理師被起訴

屏東大客車組裝工廠深夜火警　泡膜悶燒303坪作業區焚毀

LIVE／松山之亂偵結！北檢出面說明進度

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

超療癒！近距離拍攝「蝸牛吃播」　紅蘿蔔經腦入肚啃到變橘色XD

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：我的心就好痛好痛

中風房東認鈔票逮蒙面盜！一原因背誦流水號　房客還他1千露餡

松山2警滅證「15萬換緩起訴」原因曝　黑衣人砸電腦悔過仍遭起訴

室友帶15歲妹同居　台中兩派8人為3500元房租在派出所旁鬥毆

保全「請同事走店」反挨嗆　爆全武行1人遭刺...長腿爆乳妹嚇傻

松山之亂所長、巡佐緩起訴！副所長不起訴　10黑衣人僅起訴1人

土皇帝！「一線三警員教官」如地下分局長　名嘴曝原因：警界毒瘤

為提高「戒菸門診業績」造假　衛生所女醫、護理師被起訴

屏東大客車組裝工廠深夜火警　泡膜悶燒303坪作業區焚毀

LIVE／松山之亂偵結！北檢出面說明進度

快訊／華航染疫爆不停　蘇貞昌急赴指揮中心視察

雙北合逮竹聯幫9人　侯友宜撂狠話：才剛開始！

屏東身障男騎機車買早餐跌倒　潮州警火速救援

小學吃燕窩當甜點！學校蛋糕「便宜吃不慣」　她驚：這樣養小孩？

巨人鄧愷威高A先發吞首敗　防禦率飆升

北市11公頃「文山森林公園」年底完工！46米溜滑梯、5大區搶先看

趙麗穎暴瘦一圈「褲子鬆到夾別針」！認離婚不滿1月…真實未P照曝

賴銘偉接種AZ疫苗曾嘔吐！　「1症狀至第6天未消退」

好市多又出包！2款酪梨「重金屬鎘超標」　2413公斤全退運銷毀

苗栗偏鄉路燈「暗摸摸」　原來電纜線遭剪警逮人

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

軍官裝警白嫖按摩妹？正牌警「也做半套」還清白

愛妻遭好友NTR　夫見簡訊氣炸

薩爾瓦多籍女子台南車禍死亡

女大生追撞「老翁遭輾斃」　下秒遭逆向車撞死

外遇台商確診怕死　求女兒照顧異母妹

高雄逆向穿馬路　男急煞閃不過撞死騎士

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

陳屍計程車　姪騎車驚見他輕生

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

更多熱門

相關新聞

即／松山分局之亂偵查終結　北檢10點記者會說明

即／松山分局之亂偵查終結　北檢10點記者會說明

台北市警松山分局中崙派出所4月遭黑衣人闖入，事後警方未追究電腦遭砸毀、又爆出派出所監視影像遭人為刪除的重大滅證弊端，重創警譽，台北市警局長陳嘉昌為證明沒有接受不當關說，親自交出手機，供檢察官勘驗，台北地檢署密集傳訊偵辦2周，預計10點舉行記者會，說明偵查結果。

印度疫情衝擊　調查：影響1200萬支手機生產

印度疫情衝擊　調查：影響1200萬支手機生產

iPhone13即將量產！　富士康1個月內3度提高員工獎金

iPhone13即將量產！　富士康1個月內3度提高員工獎金

專為手機族而生！「抗藍光」美妝特搜

專為手機族而生！「抗藍光」美妝特搜

枉法裁判！　法官關說個案遭起訴

枉法裁判！　法官關說個案遭起訴

關鍵字：

松山分局中崙所黑衣人電腦滅證毀損公物陳嘉昌林志誠手機滅證關說楊忠蒞

讀者迴響

熱門新聞

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

短裙妹酒醉腿抬高！遭運將打2巴掌摔飛

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

iPhone功能曝光男友外遇！　網紅收照片傻眼

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

軍官裝警白嫖按摩妹？正牌警「也做半套」還清白

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面