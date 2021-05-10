快訊／新北男陳屍計程車疑輕生　姪子騎車回頭驚見：怎躺在駕駛座

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區台二線36.9公里處10日下午傳出1名男子陳屍在計程車內，躺臥在駕駛座，身體呈現屍斑，明顯死亡多時。警方初判無他殺嫌疑，車內留有遺書，死亡原因有待檢察官相驗釐清。家屬難過說，9日還有看到他還好好的，怎麼會發生這樣的事。

▲新北市金山區台二線36.9公里處10日下午傳出1名男子陳屍在計程車內。

死者親姪子表示，9日下班有遇到叔叔，晚上7、8點說要回家。10日下午5點左右要去金山找朋友聊天，騎摩托車行經該處時，發現這不是叔叔的計程車嗎？就馬上騎車回頭看，天啊！叔叔怎麼躺在駕駛座，一動也不動，打開車門人已無意識，趕緊通報110、119。

警消獲報趕抵，男子躺臥駕駛座已失去生命跡象，明顯死亡，警消人員拉起死者褲管，身體已出現屍斑；車內未發現炭盆、藥物及任何物品，警方到場勘驗時，現場無他殺及打鬥痕跡，留有一封遺書，死因有待調查釐清。

據了解，高姓男子（65歲）住在新北市金山區，育有1子，平時開計程車維生。死者遺書提到，對不起兄弟姊妹，這條路是我自己選擇不歸路，走了以後什麼七都不用做，希望能用樹葬。

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