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快訊／雲南直升機墜洱海最新情況曝！　初步證實：機組員4人全亡

記者張靖榕／綜合陸媒報導

雲南大理一架直升機10日為協助救援森林火災，卻在前往洱海取水時不幸失事墜海，大理當局緊急出動海事、消防和醫療等救援隊伍全力展開救援工作。經過初步核實，直升機上機組員共有4人，救出時2人被宣告死亡，另2人則確認已無生命跡象。

▲大理一架救災直升機進行吊水作業時發生意外墜入洱海。（圖／翻攝北晚新視覺）

▲大陸雲南大理一架救災直升機進行吊水作業時發生意外墜入洱海。（圖／翻攝北晚新視覺）

綜合陸媒報導，該架失事直升機於10日上午10時20分前往洱海取水，以返回市灣橋鎮灣橋村大沙壩山森林救火，卻在取水過程中於洱海失控旋轉至少2圈半，並一路下墜，接近水面時機尾突然爆炸轟出一團火球，緊接著墜破水面。

▲直升機墜入洱海後，當地民眾及救援人員前往失事地點搜救。（圖／翻攝澎湃新聞）

直升機墜入洱海後，當地民眾及救援人員前往失事地點搜救。（圖／翻攝澎湃新聞）

當地應急、醫療部門及海事局、消防等相關人員接獲通報後趕往現場搶救，並於當天上午11時40分及下午3時15分先後救出2名機組員，但在現場緊急治療並送醫後仍回天乏術。連夜搜救後，救援人員在周二（11日）凌晨2時55分左右，尋獲2名機組人員，經現場醫療人員急救後確認已無生命跡象。

大沙壩山森林發生大面積火災，大理當局出動2500多名救災人員，21輛消防水車，外加M-171直升機3架次進行吊桶滅火灑水，直到10日清晨才撲滅明火。為防止火勢復燃，直升機持續出動進行吊桶取水作業，往返洱海和大沙壩山森林間取水、灑水，讓火場周遭降溫，卻不幸發生意外。

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