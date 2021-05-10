費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

政治中心／台北報導

對於國民黨立委費鴻泰10日公開表示應該要槍斃衛福部長陳時中，台北市議員許淑華晚間表示，她要向 全國同胞鄭重道歉，因為1年半前不夠努力，輸掉了台北市第7選區立委選舉，讓費鴻泰當選，所以才會在台灣最需要團結一心、共同對抗疫情的時候，讓費鴻泰用尖酸刻薄的話、大聲嚷嚷地扯台灣後腿。

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許淑華晚間透過臉書發文指出，費鴻泰坐享防疫成果，正是因為有陳時中，但他今天在記者會上卻批評陳時中應該被槍斃，陳時中這位在全球疫情肆虐之際，身先士卒率領防疫團隊，和全國醫護人員一起撐起台灣抗疫防線的人，竟成為費鴻泰口中「應該被槍斃」的人，費鴻泰難道忘了「你能坐享防疫成果，能夠大言不慚地罵人，甚至說要槍斃陳時中」，正是因為有這位你所稱的「該被槍斃」的人，「你有想過你的命其實是他救的嗎？」

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許淑華強調，防疫需理性溝通而非口水，當前的防疫作為或許有需要調整和研議的地方，但絕非像費鴻泰一樣，用「槍斃」這種中國威權式的字眼，包括費鴻泰之前在質詢時，對陳時中嗆辣拍桌、破口大罵，這種無謂的政治口水案例早不勝枚舉，不僅缺乏理性溝通，更徹底否定了防疫團隊，否定了全台醫護人員的努力。



在世界各國日前紛紛發聲奧援台灣應加入WHA之際，許淑華認為，台灣防疫團隊的努力成果被世界肯定，近期包括G7外長會議、法國國會都大力支持台灣的國際參與，背後原因無非就是因為台灣的防疫成果不僅讓國際挺台，最重要的是，

讓台灣人民免於疫情恐懼，否則費鴻泰還有可能在這邊到處亂罵人嗎？

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她進一步指出，目前的疫情狀況，確實是來到緊張時刻，但這也正是考驗台灣人團結抗疫的時刻，從國人日常的勤洗手、戴口罩，到疫苗國家隊的積極生產國產疫苗，舉國上下都在努力挺過難關、努力走完抗疫的最後一哩路，費鴻泰這時的槍斃說，則是用中國威權式的思想，重重地打擊了愛台灣的我們的上下一心。

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回到到1年半前的立委選舉，許淑華也表示，她當時因為落選而掉了眼淚，但1年半後，她的眼淚化為滿滿的氣憤，中國派的民意代表，如果不為台灣設想，請回到你的「祖國」，無需在台灣大放厥詞，「你們沒有需要被尊重，不用等2024，從今天開始，中國派，我們走著瞧」。