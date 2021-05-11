費鴻泰喊「槍斃陳時中」惹議　林奕華緩頰：他是基於防疫心切

記者楊蕓／台北報導

華航機師、諾富特飯店群聚感染風暴延燒，國民黨團總召費鴻泰昨砲轟衛福部長陳時中防疫疏忽「應該槍斃」，此話一出引發熱議。對此，同黨立委林奕華11日受訪時緩頰，費鴻泰是基於防疫心切，說的話比較重，他的出發點就是希望政府把防疫做好。

▲陳時中、費鴻泰。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

中央流行疫情指揮中心7日揭露，早在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，結果在跑公文期間就爆發疫情，陳時中稱「公文確實不會跑得比病毒快」，費鴻泰痛批，陳時中不要再嬉皮笑臉，若沒有指揮中心的疏忽，今天不會有這麼多人染疫，「講嚴肅點，你根本應該被槍斃！」

費鴻泰此話一出，引發網友灌爆臉書，「乾脆宣布戒嚴算了，這樣你就可以說槍斃就槍斃了」、「動不動就要槍斃政敵，你還以為在白色恐怖時期嗎」，而陳時中10日在中央疫情指揮中心記者會中回應，他表示在整個防疫裡講這樣的話有點太超過，但仍然虛心求教。

隨「槍斃說」惹議，林奕華11日受訪時替費鴻泰緩頰，每個委員有自己說話的風格，大家都是民選出來的，每個人都要為自己的風格負責。林奕華表示，最近發生機師染疫事件，卻沒看到政府積極補上防疫漏洞，反而互踢皮球，「費委員是基於心急、基於防疫心切，說的話比較重了，但他的出發點就是希望政府把防疫做好。」