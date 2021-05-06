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2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚：感謝所有警媽警嬤付出

▲南投縣政府警局表揚警察模範母親林陳秀鸞。（圖／南投縣警局提供）

▲南投縣政府警局表揚警察模範母親李邱淑桃（中）。（圖／南投縣警局提供）

記者高堂堯／南投報導

母親節將屆，南投縣2位「資深媽媽」林陳秀鸞和李邱淑桃，平時都持家有道、熱心公益，更分別教養出4名和6名「警察子孫」，為社會治安貢獻良多，雙雙代表南投縣警局獲選為本年度的內政部警政署模範母親。

警政署已於上（4）月30日，由署長陳家欽於署務會報親自頒獎公開表揚各縣市模範母親，林陳秀鸞北上受獎，李邱淑桃因故無法親自前往；南投縣警局長呂新財則在4日下午親赴竹山鎮李家，代表陳家欽轉頒獎座，林陳秀鸞的警察子女和眷屬也陪同出席，共享彼此的榮耀，場面備感溫馨。

縣警局指出，林陳秀鸞今年80歲，平時熱心公益、樂善助人，教養兒孫更是有成：長子林新慶、次子林新禎、孫女林佳瑩和林筠臻都在南投分局服務，分別擔任新佳派出所副所長、交通隊草屯拖吊場小隊小隊長、半山派出所和該分局交通隊警員，子孫兩代工作表現優異、齊為社會治安貢獻心力。

▲南投縣警察模範母親林陳彩鸞（前排中）與兩代警察子孫共享榮耀。（圖／南投縣警局提供）

▲南投縣警察模範母親林陳彩鸞（前排右2）與兩代警察子孫共享榮耀。（圖／南投縣警局提供）

74歲的李邱淑桃也深知教育的重要性，督促子女從小勤奮向學，並鼓勵子孫報考警察，目前計有6人投入警界服務：長子李少中現為南投縣刑警大隊小隊長、次子李少文任職航警局、長孫李源浩為集集分局偵查佐、孫女李昀容和李昀芷分別為竹山派出所警員、彰化縣警局田中分局偵查佐，連孫女婿陳益宏都官拜警政署擔任警務正。

縣警局表示，李邱淑桃除用心經營家庭生活，本身也參與社區多項志工活動、為地方付出一己心力，無論對子孫或鄰里來說，言行都足堪楷模。

呂新財表示，家庭中最重要的安定力量往往來自母親，特別感謝所有「警媽警嬤」們的辛苦付出，使警察同仁們能無後顧之憂，致力於南投治安工作。

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