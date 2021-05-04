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比爾蓋茲沒簽婚前協議　梅琳達有望分一半財產「拿1.8兆」！

記者葉睿涵／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）於台灣時間清晨4時30分宣布，與夫人梅琳達（Melinda）結束長達27年的婚姻關係。這對身價總和1270億美元（約新台幣3.5兆元）的夫婦傳出離婚消息後，外界紛紛將焦點放在2人共有財產將如何分配的問題上。據外媒估計，梅琳達在離婚後，有望分得夫妻婚後共同財產中的50%。

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

▲比爾蓋茲宣布與夫人梅琳達結束27年婚姻關係。（圖／路透）

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

▲比爾蓋茲是世界排行第4的富豪。（圖／路透）

據《富比士》資料顯示，在全球富豪排行榜上名列第4的比爾蓋茲，目前身價高達1240億美元（約3兆4628億元台幣），CNBC也引用稅務文件指出，比爾蓋茲與梅琳達共同創辦並資助的「比爾及梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）目前資產總額已超過510億美元（約新台幣1.4兆元）。

除此之外，據《每日郵報》報導，比爾蓋茲在美國5個州有著好幾棟豪宅，他同時也是美國最大的私人農場擁有者，名下24.2萬英畝的農田遍布美國18個州。他的車隊還有一輛價值200萬美元（約新台幣5585萬元）的保時捷跑車，和一架價值4000萬美元（約新台幣11億元）的私人飛機。

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

▲比爾蓋茲與梅琳達離婚後，2人高達1270億美元的財產該如何分配成為焦點。（圖／路透）

酷愛收集珍貴藝術珍藏的蓋茲，還曾在拍賣會上拍下一個價值3000萬美元（約新台幣8億元）的「萊斯特手稿」（Codex Leicester），這是文藝復興時期著名藝術家達文西（Leonardo da Vinci）的作品。這些都將在離婚時被計入他與梅琳達的共同財產。

經常報導名人八卦新聞的網路媒體TMZ也獨家取得梅琳達向法院訴請離婚的文件指出，2人在婚前並未簽署婚前協議書，因此《華爾街日報》報導，按比爾蓋茲與梅琳達居住的華盛頓州法律，梅琳達在離婚後，有望分得夫妻婚後共同財產中的50%，即635億美元（約新台幣1.8兆元）。

►比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！　身價3.5兆夫妻資產分配成焦點

►聽《宇宙人外信》Podcast中英日韓四聲道聊時事

 
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