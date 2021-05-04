高雄KTV凌晨遭砸1男濺血...警竟通報路倒救護　分局：轉述出包

▲男子拿起酒瓶狂砸店 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳥松區神一間KTV發生一起酒客瘋狂砸店事件，現場兩名男子喝完酒準備離去，因為找不到車鑰匙要詢問櫃檯，但因為櫃台沒人，其中一男不滿竟開始狂拿東西砸店，搞得整間店都是碎玻璃，另一名男子也因此滑倒手割傷血流不止，不過是明明是酒醉砸店，警方轉通知119救護、派遣系統上卻顯示「路倒」，仁武分局解釋，是值班員警轉述有落差，登錄才會有誤。

▲男子拿起酒瓶狂砸店 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄仁武區神農路上一間KTV，4日凌晨發生一起酒客砸店事件，現場被砸得滿目瘡痍，地上都是碎玻璃和碎酒瓶，監視器也拍下，一名黑衣男子先是重心不穩，搖搖晃晃衝進店裡，接著拿起桌上酒瓶和花盆狂砸店門和櫃檯，一陣狂丟，搞得店裏頭亂七八糟，所幸沒有波及其他客人。

▲另一名男子則是不慎滑倒手割傷滴血 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另一名男子則是不慎跌倒，手被碎玻璃割傷，左手還滴著血，警方見狀趕緊通報消防局前來簡單包紮。據警方了解動手的張姓男子和跌倒的吳姓男子跟店家本來就熟識，當晚兩人喝酒結束後，吳男找不到車鑰匙要跟櫃台詢問是否有寄放在櫃台，但當下櫃檯沒人，沒有獲得回應，一旁張男則是藉此發酒瘋，開始拿東西狂砸，連警方到場還在大小聲，員警隨即壓制張男，帶回派出所，依毀損相關法令偵辦。

▲救護人員到場進行包紮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但弔詭的是，明明是酒醉砸店，119救護派遣系統上卻顯示「路倒」，仁武分局解釋，吳男是於張男被壓制後才滑倒受傷，可以自行起身，是被其他警察發現手在滴血才通報救護車，當時現場警察回報仁美派出所值班台員警現場有酒客受傷，經過值班員警轉述回報消防局酒醉需要救護車，雙方溝通不清，副分局長坦言是同仁敘述有落差，登錄才會有誤。

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