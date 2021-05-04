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北韓和美國即將撕破臉？　陸學者：拜登玩軟硬兩手對話

▲▼拜登與金正恩。（圖／路透社／ETtoday合圖）

▲拜登與金正恩。（圖／路透社／ETtoday合圖）

記者任以芳／綜合報導

北韓（朝鮮）中央通信社2日發表北韓外交部聲明，抨擊美國拜登政府將對北韓採取敵對政策，鑄下大錯，並且將採取相對應措施。對此，外界也分析半島局勢是否因此會走向惡化？大陸時事評論員劉和平指出，對於北韓發言不能以表面狀況來解讀，可以確定的是，北韓還是以「強對強、善對善」的方式來處理朝美的關係。

北韓外交部負責美國事務的局長權正根2日發表談話，就拜登的發言指出，美國當權者犯下了嚴重失誤，既然美國新的對北韓政策基調已定，北韓就必須採取相應措施。

對此，劉和平表示，很顯然，北韓高官發表的一系列談話，針對的是美國總統拜登4月28日首次在國會演講中有關對朝政策的發言而來的。

劉和平近一步解讀，「對於拜登提出的所謂對朝新政策，我們不能光看他說了些什麼，更要看他的真正意圖，尤其是要看他接下來會怎麼做。 同樣，對於北韓方的發言，我們也不能光看表面現象。」

▲▼金正恩於今年1月勞動黨第8次全代會上，提到已完成中長程巡弋飛彈之研發。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩於今年1月勞動黨第8次全代會上，提到已完成中長程巡弋飛彈之研發。（圖／達志影像／美聯社）

北韓高官對美國發出一系列強硬講話，劉和平分析，一方面是出於美國與之間意識形態與價值觀念對抗的必然，北韓必須要清楚表明自己的原則立場和態度，這同時也是內部與外部政治的共同需要，另一方面則是一種談判的策略和藝術，也就是要在美朝外交對話前提高自己的叫價。 總而言之，並不意味著北韓立馬就會跟拜登政府翻臉。

不僅如此，我們在朝方對美強硬表態的字裡行間，還可以發現一些理性務實的軟資訊。 比如朝方表示，他們在跟拜登政府打交道的時候，將採用「強對強、善對善」的方式。 這顯然是在回應拜登政府提出的外交對話加嚴厲威脅的對朝新政策，即假如你美國要嚴厲威脅朝鮮，那北韓就以「強對強」的方式應對，假如你美國要坐下來好好跟北韓對話，那北韓就將以「善對善」的方式應對。

▲▼北韓某合唱團指揮家因說三道四，遭金正恩下令軍人持步槍連射90發慘死。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓對美態度「強對強、善對善」。（示意圖／達志影像／美聯社）

北韓釋出訊號是什麼？劉和平稱，這是在要求美國解除經濟制裁以及停止軍事威脅，假設此目標無法實現的情況下，北韓最終是可以接受當前半島局勢的現狀。 這也就意味著，未來只要不發出像擦槍走火導致局面失控這樣的意味，在拜登執政時期的半島局勢將維持大致的和平與穩定，北韓不會進行新的核試與洲際導彈試射，同時美方也不會採取升級的軍事威懾行動。

「正是在這種情況下，拜登決定要玩出個新花樣，採用外交對話和嚴厲威懾並用的手法來跟北韓打交道。」 劉和平強調，拜登對朝新政策，就是美國過去40年來對華接觸加防範政策，或者說是一手軟一手硬政策的翻版與升級，只不過他把軟的一手換成了外交對話，硬的一手升級為了軍事威懾。

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