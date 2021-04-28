　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

乾旱威脅保育類台灣白魚生存　老農有愛引泉注溪維護棲地

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一名老農在幾年前，意外發現自己山裡農地旁野溪中孕育了珍稀保育類的「台灣白魚」，呵護有加；未料今年碰上大旱，野溪幾乎乾涸，老人家不捨魚兒們流離失所甚至滅族，設管引山泉水注入野溪，維護棲地，也讓珍貴的保育類魚種能延續命脈。

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／陳新豪提供）

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／陳新豪提供）

埔里青年農民暨保育志工陳新豪指出，老農是在水流東溪上游種植茭白筍，2014年間也遇上一波旱象，但他卻不經意發現田邊溪裡有一群魚棲息，剛開始也不知道這是保育類台灣白魚，只覺得很有趣可愛；到近幾年，林務局、水保局開始和當地農民合作，以友善農作方式維護台灣白魚棲地，豐富生態。

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／陳新豪提供）

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／陳新豪提供）

不過今年旱象更勝當年，陳新豪說，到一新里山區探查，發現不但原本的野溪幾乎見底，連野草都乾枯了；而且不只水流東溪，樟湖坑、台牛坑、煙寮坑等野溪都碰到相同狀況，台灣白魚生活空間受到嚴重擠壓，天敵白鷺鷥更是大肆捕抓，引發生存危機。

▲台灣白魚的野溪棲地幾乎被乾旱全毀。（圖／陳新豪提供）

▲台灣白魚的野溪棲地幾乎被乾旱全毀。（圖／陳新豪提供）

所幸熱心的老農不忍相伴多年的魚兒消失，特地接管引取茭白筍田附近的湧泉，注入野溪中，讓喜歡乾淨水質環境的台灣白魚們，暫時恢復往日活蹦亂跳的生氣，等待天降甘霖紓解旱象的時機到來。

▲埔里茭白筍農引田邊湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里茭白筍農引田邊湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳新豪表示，感謝身為地主的老農有保育觀念和大愛，願意在旱時將相對珍貴的天然水源與其他生物分享，也為下一代留下了生態環境資產。
 

►入耳式藍芽耳機首選　主動降噪、輕鬆切換模式

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

►驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

►雷電風雨冰雹全來！清境瞬間變天　攤商遊客樂嗨：可安心洗澡了

►水位下降奇景！　南投帖比倫峽谷心形岩、蛙形石浮現

ET快訊
鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區
20歲女紋眉遭感染「爆長50顆病毒疣」！醫驚呆：嚴重恐毀容
白目夫嫌孕妻喘氣「讓人阿雜」　律師3點神解：少子化原因找到了
好市多開幕買1神物！11年後他「終於用完」　萬人笑翻：小孩都
闖偵查隊管制區探視毒蟲小弟！民進黨高層子PO文炫耀　警政署要

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南好停車行動支付　不花半毛錢抽中智慧電機車

乾旱威脅保育類台灣白魚生存　老農有愛引泉注溪維護棲地

新北市文化基金會攜手台藝大　重新演繹「屬於新北的歌」

石門新亮點！結合地方「牽罟」特色　新北將闢首座地景式藝術公園

日月潭、霧社水庫前2天進帳百萬噸水量　水位未升水情仍吃緊

關山慈濟醫院減免掛號費辦義診　陪伴太魯閣號事故傷者與助人者

桃園航空城重大建設　2024年底開始全區動工

推廣台東在地無硫金針　農改場特辦「台東7號栽培管理觀摩會」

鮭魚餐魅力大！全國原民運動會　桃園成功蟬聯三連霸

立院女力關心全民國防　視導中科院、漢翔公司

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

粉絲點《海盜》..蔡依林：我都忘了怎麼唱　「啦~啦啦啦~」等姐有一天想明白！

台南好停車行動支付　不花半毛錢抽中智慧電機車

乾旱威脅保育類台灣白魚生存　老農有愛引泉注溪維護棲地

新北市文化基金會攜手台藝大　重新演繹「屬於新北的歌」

石門新亮點！結合地方「牽罟」特色　新北將闢首座地景式藝術公園

日月潭、霧社水庫前2天進帳百萬噸水量　水位未升水情仍吃緊

關山慈濟醫院減免掛號費辦義診　陪伴太魯閣號事故傷者與助人者

桃園航空城重大建設　2024年底開始全區動工

推廣台東在地無硫金針　農改場特辦「台東7號栽培管理觀摩會」

鮭魚餐魅力大！全國原民運動會　桃園成功蟬聯三連霸

立院女力關心全民國防　視導中科院、漢翔公司

台南好停車行動支付　不花半毛錢抽中智慧電機車

謝淑薇馬德里女雙配新搭檔頭號種子　詹家姐妹第6種子

國小世界盃16強出爐球員開心搭渡輪　澎湖西溪未晉級仍收穫多

小男嬰出現片場…劉德華上前一抱親臉頰！　長大後竟成國際巨星

台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

曾之喬穿深V洋裝教「塑膠袋美唇急救法」！陳庭妮每個包都藏潤唇膏

兄弟贏在守備「不放棄態度」　助總滿意大讚：好比賽

星國創作才子成NFT藝術家！　吸金10萬元宣布「幹大事」

國泰金每股擬配2.5元現金股利！追平歷史最高　殖利率4.7%

被指控領養搜救犬耍特權　蔡英文：我是總統！最忌諱濫用權力

地方熱門新聞

高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸

賴嬿伃攜妥瑞氏兒母親節紅包給若竹兒

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

牠不見了...柯南警一路追屎60米　鴨竂6鵝現蹤

影／石門水庫集水區降雨5.2毫米！　鄭文燦：備戰橙燈

嘉縣編列近五千萬購置57輛新式警車

吳鳳科大就業博覽會

2天進帳百萬噸　日月潭水情仍緊繃

結合地方牽罟特色　新北闢地景式藝術公園

斗南女警英文嚇嚇叫...阿兜仔掉皮夾秒尋回

雲林這間福德宮土地媽當家　竟是這原因

台南法拍會KIA貨車 、台鈴機車1元起標

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

更多熱門

相關新聞

中崙所長涉滅證　北檢密訊後請回

中崙所長涉滅證　北檢密訊後請回

台北市政府警察局松山分局中崙派出所，日前發生黑衣人闖入叫囂、毀壞電腦螢幕案，爆發派出所內監視畫面遭人為刪除，正副所長許書桓、顏敏森被依滅證罪嫌函送法辦，台北地檢署承辦檢察官28日下午立即密訊許、顏2人，釐清監視器檔案操作流程後，將2人請回，對相關偵辦動作，北檢均不證實、不表示意見。

黑幫砸警所！所長母罹癌恐成替死鬼

黑幫砸警所！所長母罹癌恐成替死鬼

Selina睽違11年演鬼片當媽

Selina睽違11年演鬼片當媽

彭佳慧穩交小8歲新歡　大方認和兒女「一起吃過飯」！

彭佳慧穩交小8歲新歡　大方認和兒女「一起吃過飯」！

2名境外生確診！指揮中心曝「不公布學校」原因

2名境外生確診！指揮中心曝「不公布學校」原因

關鍵字：

台灣白魚保育類棲地影音

讀者迴響

熱門新聞

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

2001年出生者免費看《玩命關頭》

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面