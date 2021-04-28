乾旱威脅保育類台灣白魚生存　老農有愛引泉注溪維護棲地

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一名老農在幾年前，意外發現自己山裡農地旁野溪中孕育了珍稀保育類的「台灣白魚」，呵護有加；未料今年碰上大旱，野溪幾乎乾涸，老人家不捨魚兒們流離失所甚至滅族，設管引山泉水注入野溪，維護棲地，也讓珍貴的保育類魚種能延續命脈。

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／陳新豪提供）

埔里青年農民暨保育志工陳新豪指出，老農是在水流東溪上游種植茭白筍，2014年間也遇上一波旱象，但他卻不經意發現田邊溪裡有一群魚棲息，剛開始也不知道這是保育類台灣白魚，只覺得很有趣可愛；到近幾年，林務局、水保局開始和當地農民合作，以友善農作方式維護台灣白魚棲地，豐富生態。

▲埔里農民引湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／陳新豪提供）

不過今年旱象更勝當年，陳新豪說，到一新里山區探查，發現不但原本的野溪幾乎見底，連野草都乾枯了；而且不只水流東溪，樟湖坑、台牛坑、煙寮坑等野溪都碰到相同狀況，台灣白魚生活空間受到嚴重擠壓，天敵白鷺鷥更是大肆捕抓，引發生存危機。

▲台灣白魚的野溪棲地幾乎被乾旱全毀。（圖／陳新豪提供）

所幸熱心的老農不忍相伴多年的魚兒消失，特地接管引取茭白筍田附近的湧泉，注入野溪中，讓喜歡乾淨水質環境的台灣白魚們，暫時恢復往日活蹦亂跳的生氣，等待天降甘霖紓解旱象的時機到來。

▲埔里茭白筍農引田邊湧泉維護台灣白魚棲地。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳新豪表示，感謝身為地主的老農有保育觀念和大愛，願意在旱時將相對珍貴的天然水源與其他生物分享，也為下一代留下了生態環境資產。



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