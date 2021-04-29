黑衣人砸警所…傳民代來說　局長陳嘉昌：我跟分局長沒有接受關說

記者邱中岳／台北報導

北市接連爆發黑衣人闖入松山分局砸毀電腦，後續又爆發民進黨代表兒子涉嫌在偵查隊拍攝「借提嫌犯」的照片上傳網路，事後北投分局又因槍擊案主嫌高調投案，造成北市警局長出面說明。

北市警局長陳嘉昌表示，針對松山分局一事，首先因為所長的疏忽將影片刪除，再者傳出有民意代表出面關說則回應，「自己與松山分局長林志誠絕無接受關說」，並且指出願意配合地檢署的調查。

▲傳聞民代「關說」黑衣人砸派出所，北市警局長陳嘉昌（中）表示將配合調查，提供通聯以及測謊。（圖／記者邱中岳攝）

陳嘉昌指出，針對有民代涉入關說松山分局黑衣人砸毀派出所電腦，如果地檢署有需要，絕對會交出手機配合檢方調查通聯，另外，如要接受測謊，也會要求相關同仁接受檢方調查。

但面對96秒影片是否公佈，市警局長陳嘉昌則說道，因為案件進入偵查階段，檢察官在28日指示不要提供，但如果社會大眾有需要釋疑，不排除向檢察官告知並公布影像內容。

▲北投分局偵辦槍擊案，但涉案槍手高調投案，分局長陳炯志（左2）表示「因疏忽，已自請處分」。（圖／記者邱中岳攝）

針對北投發生民進黨代表兒子在偵查隊借訊人犯時，前往送便當又在偵查隊內拍照上傳，市警局長陳嘉昌表示，當時是2018年，所以此事也將徹查以追究責任。

陳嘉昌指出，當時被拍照的洪姓嫌犯，是因為其他案件的「證人」被借提出來問訊，但無論如何拍照又上傳網路，這樣的行爲是有疏失的，絕對會徹查嚴辦。

另外北投分局發生槍擊案件，但涉案2名槍手在29日上午高調由多名「親友」陪同，搭豪車前往北投分局投案，北投分局長陳炯志則表示，因為當時的輕率疏忽，稍早也會做出適當行政懲處，另外也向市警局長提出「自請處分」。

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