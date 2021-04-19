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社會 社會焦點 保障人權

驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報警

▲草屯植物公園驚現一具乾屍，警方摸黑拉起封鎖線仔細勘驗採證。（圖／民眾提供）

▲草屯植物公園驚現一具乾屍，警方摸黑拉起封鎖線仔細勘驗採證。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮重要的休憩空間植物公園竟出現死屍！一名移工昨天赴公園玩空拍機時，在滯洪池後方草叢間赫然發現一具乾屍，嚇得立刻報警；警方今會同檢察官和法醫相驗遺體，初步確認死者為50歲左右的男子、沒有明顯外傷，死亡時間、死因和身分等尚待進一步釐清。

草屯植物公園原本是公墓，在前任鎮長洪國浩任內改闢為公園後，富含自然生態景觀和步道、大型兒童遊具，人氣相當旺盛；日前傳出鎮公所有意將部分公園用地改建為國際標準棒球場，還引發地方論戰，未料現在又出現不明死者遺體。

▲草屯植物公園是當地熱門休憩景點。（圖／翻攝前草屯鎮長洪國浩臉書）

▲草屯植物公園是當地熱門休憩景點。（圖／翻攝前草屯鎮長洪國浩臉書）

警方指出，這名阮姓移工昨天傍晚前往草屯植物公園練習操作空拍機，空拍機不慎墜落在滯洪池圍欄後方的空地，前往撿拾時，竟驚見一具乾屍橫躺在草叢間，立刻跑去附近的草屯分局中正派出所報案。

警方立刻出動偵查隊、鑑識人員到現場拉起封鎖線，隨著時間逐漸入夜，同時打亮燈光、仔細勘驗採證，該具遺體衣著完整，但已明顯風乾、看得出人骨的形狀；警方隨後報請南投地檢署，在今天上午由檢察官、法醫和警方會同相驗，確認為50歲左右的男性，沒有明顯外傷，確切死亡時間和死因尚待判定。

警方目前持續清查轄區內失蹤人口，比對是否有符合條件的失蹤男性資料，尚無所獲。

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