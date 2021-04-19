水位下降奇景！　南投帖比倫峽谷心形岩、蛙形石浮現

▲帖比倫峽谷因久旱水量減少浮現心形岩，周邊還有可愛的蛙形石。（圖／文史工作者潘樵提供）

記者高堂堯／南投報導

久旱不雨，南投各山林或湖泊水域因水位降低，讓人難得可以飽覽奇妙的「水底世界」；文史工作者潘樵月初赴仁愛鄉紅香溫泉部落的帖比倫峽谷，發現原處於潭底的岩床裸露部分竟狀似心形，就像在歡迎來訪的遊客，周邊林間還坐落著一只巨石，外型有如青蛙，令人眼睛一亮。

帖比倫峽谷與著名的紅香溫泉一樣，都位於北港溪上游的發祥村紅香部落區域內，潘樵喻為地景自然而美麗、生態原始而豐富；從年輕就喜歡沿溪而行、探訪上游的他，趁清明連假帶著妻子女兒造訪，意外發現了「心形岩」和「蛙形石」的神奇景象。

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▲帖比倫峽谷因久旱水量減少浮現心形岩，周邊還有可愛的蛙形石。（圖／文史工作者潘樵提供）

看過這些照片的網友們紛紛大讚「太美了！」也有人看到深山中相對豐沛的水源而感嘆：「光聽水聲就好療癒！」「有水真好！」「很缺水的季節還能看到潺潺流水，真是太幸福了！」祈禱趕快下雨。

潘樵笑稱，到深山溯源探險是從年輕以來就改不了的壞習慣，也有很多網友問他這些絕美秘境位處何地，他則認為只要有心，「秘境」其實就在我們的生活周遭。



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