雷電風雨冰雹全來！清境瞬間變天　攤商遊客樂嗨：可安心洗澡了

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

久旱不雨令全國水情每況愈下，不過南投仁愛鄉清境地區今午突然下起間歇性大雨，夾雜強風、雷電和冰雹，令當地攤商和民眾猝不及防，連遮陽傘或雨傘都險被吹走，甚至吹壞，但人人臉上卻都掛著笑容：「因為太久沒下雨了！」

▲南投清境地區今午後突降一陣大雨。（圖／記者高堂堯翻攝）

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舒力基颱風一度靠近台灣卻未登陸，逐漸朝太平洋遠去，不過根據中央氣象局資訊，拜午後強烈熱對流之賜，各地山區都出現雨勢；清境農場職員和周邊民宿業者都指出，下午3點左右開始下雨，一陣一陣地下，大概延續到4點出頭就停止。

▲南投清境地區今午後突降一陣大雨，遊客臉上掛滿興奮的笑容。（圖／記者高堂堯翻攝）

而農場外的台14甲線馬路被「唏哩嘩啦」落下的雨水淹成久違的小河，也有民眾的傘被強風吹壞，趕緊找師傅修補。

在路邊擺攤賣咖啡的業者表示，第一陣風雨大概下個5分鐘就停了，但瞬間強風把遮陽傘吹翻、吹倒，為了救回遮陽傘還不慎受傷，「比颱風還恐怖！」過一陣子又開始下；儘管如此還是覺得開心，因為天氣一直很悶熱，很久沒看到下雨了。

▲傘都被強風吹壞，清境地區民眾卻感覺很開心。（圖／記者高堂堯翻攝）

有店家說當時打雷刮風，雨下得很大，還下了點冰雹，雖然風大到把傘都吹壞，還是感覺相當興奮：「以前不喜歡下雨，現在不一樣了！」不過因為一陣雨頂多下十幾分鐘就停，也有人說：「開心是開心，可是對水庫好像也沒甚麼幫助。」

有遠從北部來訪的遊客前往天空步道和清境農場，剛好碰到這陣大雨，也幫飽受限水之苦的中部民眾感到開心：「有水了！你們（中部人）可以放心洗澡了！」

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