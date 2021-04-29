快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒





▲華航園區實施分組居家辦公。（圖／華航提供）

記者羅婉庭／新北報導

華航機師染疫風暴持續擴大，昨又增2起本土COVID-19病例，衛福部29日表示，諾富特飯店中級主管（案1120）確診新冠肺炎。據了解，該主管出現症狀後在新北市三度前往三重區某診所就醫，新北市接獲中央通知後，環保局派遣人力到場進行大規模消毒，該診所也緊急歇業。不過，市府發言人蔣志薇表示，以中央流行疫情指揮中心公布的資訊為準。

衛福部於記者會上表示，案1120在確診前有出現咳嗽、流鼻水等症狀，並三度至診所就醫，因驗出肺炎確診，現已送進ICU病房，目前屬於重症患者，指揮中心也通知該診所先行歇業。據了解，新北市環保局獲報後前往該診所消毒，範圍以診所周邊環境為主，到場後約2小時完成消毒工作。衛生局也表示，協助居家檢疫和自主健康管理者的後續安排，全力配合中央指示。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心已利用健保就醫資料查詢當天前後時段前往該診所就診的病人，衛生局會進行通知，不另行公佈該診所及縣市。

此外，指揮中心陳時中指出，初步研判飯店內部可能有傳播鏈，在人與人接觸下，恐怕有互相傳染情形，且環境也已經遭污染，因此採最嚴格措施，全員隔離，截至今天，需要撤離者約412人，約員工207人、本國籍機師109人、外籍機師76人、其他一般房客等、已經撤到集中檢疫所。

諾富特桃機飯店一部分做為防疫旅館 、一部分收住一般旅客，截到中午207名飯店員工已有178人離開、3人發燒送醫，另外25人留在旅館善後，已經在下午5點完成清空。