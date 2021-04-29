桃機7小時6航機遭鳥擊！華航迫降松山　關鍵原因竟和下雨有關

▲桃機公司指出，29日上午到下午陸續接獲塔台通報有6架航班發生鳥擊狀況，桃機公司緊急關閉跑道5至15分鐘，確認清掃與安全無虞後立即開放航班正常起降。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場29日連續發生航班遭鳥擊事件，根據桃機公司指出，29日上午開始至下午分別發生6架航班遭到鳥擊事件，桃機公司立即關閉跑道，另有4架航班轉降其他機場，桃機指派清潔車輛協助在跑道上清掃鳥屍、完成清掃，並巡視確認安全無虞後立即開放跑道讓航班正常起降。

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▲桃機公司指出，29日上午到下午陸續接獲塔台通報有發生鳥擊事件，桃機公司緊急關閉跑道。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃機公司表示，29日上午9時30分至下午16時30分止，陸續接獲塔台通報有6架航機發生鳥擊事件，分別是CI6872、BR077、BR282、CI5706、BR131以及BR272等6架航班，因此分別暫時關閉05L跑道5分鐘至15分鐘不等，並派員至現場巡視；此外，因關閉跑道因素，下午3時49分許，分別有4架次航班轉降其他機場，包括CI153轉降松山機場； CI782、CI5880、TGW 899則轉降高雄機場。

桃機公司強調，依現場觀察初判應為家燕與麻雀群（均屬50公克以下小型鳥）聚集，疑因本機場近日雨勢影響、蟲餌出現所致，桃機公司將持續加強驅鳥作業，並增加環場道路巡查頻率，以減少鳥類活動。

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