斗南女警英文嚇嚇叫...阿兜仔掉皮夾秒尋回　妹跟進考上警察

▲新光派出所4月25日9時38分跑進一名澳洲籍人士求援，值班警員沈怡君以流利英文安撫後，積極聯繫幫忙找尋，最後順利讓該外籍民眾尋回皮夾。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局新光派出所4月25日9時38分跑進一名澳洲籍人士，向警員表示多日前租借GoShare電動車將皮夾放入置物箱未取出，現才想起趕緊至派出所求援，值班警員沈怡君以流利英文安撫後，致電鄰近派出所及與租賃客服聯繫，得知皮夾已被拾獲並交由斗六溝埧派出所保管，指引路線後，讓該外籍民眾尋回皮夾。

新光派出所警員沈怡君大學時期就讀應用英文學系，103年特考班從警迄今5年，平時工作上鮮少有機會使用英語，但仍不斷學習、充實自己，分局長蘇旭茂得知後十分欣慰，對同仁發揮熱忱和服務精神，實為同仁表率，並鼓勵各位同仁，在閒暇之餘能精進英語能力，跟上地球村的腳步，除了提升自己外語能力，更能在警察工作中幫助更多的人。

斗南警分局表示，沈員除了自己另一半是同在斗南分局偵查隊服務外，妹妹沈芷瀅受其影響，在畢業後通過四等警察特考，今年初也分發在斗南分局斗南派出所實務訓練中，不久後馬上可以向姐姐看齊，展現為民服務之熱忱，贏得民眾好感。

▲沈員除了自己另一半是同在斗南分局偵查隊服務外，妹妹沈芷瀅受其影響，在畢業後通過四等警察特考，今年初也分發在斗南分局斗南派出所實務訓練中。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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