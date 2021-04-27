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西螺黃金米粽端午再現！　加量3萬顆29日開放預購

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮農會多年來為推廣黃金米，端午節均製作限量「黃金米粽」販售而每每秒殺，去年因前年的二期稻米欠收而停售，今年為補償鄉親加量推出3萬顆，預計本月29日開放預訂。西螺鎮農會黃金米粽一直是老饕鎖定美食之一，前年1.5小時就超收3萬顆訂單，今年再度開訂，許多鄉親已準備好等待搶購。

▲西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲原物料直漲，農會今年決定一串10顆賣280元，一顆只漲3元以反映成本，因一直以來初衷就是推廣米產，並不是在賣粽子。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮農會10多年前開始推出端午節黃金米粽，一直是供不應求，黃金米粽為傳統南部粽口味，加上以黃金米加糯米調配4比6合適比例，吃了不脹氣之外，黃金米中含多量的胡蘿蔔素，不會影響米類食物本身的熱量變化，使用黃金米作成的肉粽與一般肉粽相比，民眾在食用上並不會增加熱量的負擔。

▲西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」，近年原物料直漲，今年粽葉一箱漲價近6百、選用雲林在地花生、豬肉等成本漲幅約18%，所以農會今年決定一串10顆賣280元，一顆只漲3元以反映成本意思意思，一直以來初衷就是推廣米產，並不是在賣粽子。

▲西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃金米粽為傳統南部粽口味，加上以黃金米加糯米調配4比6合適比例，吃了不脹氣也不會影響米類食物本身的熱量變化。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事廖錦富說明，前年因為稻米欠收，產量實在不足供應去年黃金米粽製作，再覓尋農民契作下將黃金米產量增加，今年有足夠產量來包黃金米粽，其米粒採用台農76號「黃金米」，它食味優良，精米後外觀呈黃色，含 α 型、β 型胡蘿蔔素、新葉黃素、葉黃素、玉米黃質等 5 種類胡蘿蔔素，適合做為營養保健米利用，一般作為添加品，加在白米中一起煮成飯，來提高營養。

▲西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮林太太表示，電話訂購電話其實很難打通，後來乾脆直接前往排隊，前年聽說90分鐘就超收單了，我也是差一點就沒買到，一聽說今年再度開放，已經準備好29日一大早要去排隊搶訂，基本上加上親友托買的部分已經累計大約是10多串，有可能再多買一些。今年漲價一顆多三塊等於沒多，市面上要再找到更好吃又營養的也不多。

西螺鎮農會指出，預計在4月29日週四開放預訂，早晨農會營業時間到時現場開始登記，同時間也才會開始接電話，同時進行登記。

▲西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃金米粽為傳統南部粽口味，加上以黃金米加糯米調配4比6合適比例，吃了不脹氣也不會影響米類食物本身的熱量變化。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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