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雲林8旬老夫妻派出所外爭執　警助排解一問心酸了

▲老婦獨自無法勸阻，只好跟在因失智症引起行為症狀發作的老伴後頭，隨著電動車代步車，一路從莿桐走上數公里來到長安派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員何信志請兩名長者到派出所內陰涼處稍作休息，最後在苦口婆心引導、說服下，老翁這才甘心返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局長安派出所外頭4月16日發生一對老夫妻停駐吵架僵持，值班員警何信志發現後，主動上前了解詢問，一問之下得知，兩人為夫妻關係，都年逾80歲，因先生患失智症，執意於中午氣溫正高時出門購物，老婦人無力阻攔，只能跟在電動代步車旁走數公里，所幸員警發現協助，力勸後護送2老安全返家。

斗六警分局長安派出所指出，4月16日外頭馬路上有可疑民眾停留，值班員警何信志外出查看，發現是一名8旬老婦與駕駛電動代步車的丈夫，感覺氣氛不對，隨即上前詢問是否需要協助。這一問，老婦才表明，兩人為夫妻關係，炎熱的正中午從莿桐鄉一起走了3公里路來到這裡，只為了患有失智症的丈夫，執意要到數公里遠的斗六市區買收音機。

而老婦獨自無法勸阻，只好跟在因失智症引起行為症狀發作的老伴後頭，隨著電動車代步車，一路從莿桐走上數公里來到長安派出所，員警何信志驚嚇之餘隨即請兩名長者到派出所內陰涼處稍作休息，並協助勸說老翁，最後在苦口婆心引導、說服下，老先生這才甘心返家，警方擔心老先生在返家途中又發作而折返，派出線上巡邏員警吳嘉維護送這對老夫婦返家。

老婦人十分感謝警方熱心的幫助，在車上老婦人提到，萬一沒有員警幫忙，這一路還要走上3公里才能到斗六買收音機的地方，回頭還得擔心著日正當午老伴的身體狀況、電動車會不會沒電等等，真的多虧警員主動協助這才讓她與失智的先生能平安回家。

台大雲林分院神經部張楷杰醫師說明，失智症患者出現行為症狀時，先判別危險性，如果是危險的事情，就得較積極的阻止患者；如果並非危險狀況，可以試著以失智者的觀點思考為何會有這個舉動，再給予引導。

張楷杰醫師指出，比如患者執意要出門，可能是他記得很久以前的一個約會，這時可以引導可能對方剛好有事，所以就先取消，類似這樣的善意謊言。但千萬不要與失智者爭論也不要堅持事實，往往失智者下一刻已經忘記你的要求或者吵架的原因，但造成家屬卻十分沮喪；並請患者家屬需隨時注意病態狀況，例如因為產生幻覺或妄想，可能要就醫接受藥物調整。

斗六警分局表示，雲林縣政府推動「雲林縣長者防走失服務計畫」，有2種具GPS功能的D+御守錶、D+定位錶，讓家屬可透過智慧定位設備追蹤長輩行蹤。凡設籍及居住雲林縣65歲以上長者並符合相關資料者，若有需求亦可向戶籍所在地鄉鎮市公所、雲林縣輔助器具資源中心提出申請。

▲老婦獨自無法勸阻，只好跟在因失智症引起行為症狀發作的老伴後頭，隨著電動車代步車，一路從莿桐走上數公里來到長安派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老婦獨自無法勸阻，只好跟在因失智症引起行為症狀發作的老伴後頭，隨著電動車代步車，一路從莿桐走上數公里來到長安派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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