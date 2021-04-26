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長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

▲民眾把濁水溪乾涸河床、魚類陳屍河床照片PO上臉書，《二崙人讚出來》，指出，濁水溪的百年不曾見的「斷流」發生了。 （圖／翻攝自Facebook／二崙人讚出來）

▲民眾把濁水溪乾涸河床、魚類陳屍河床照片PO上臉書，《二崙人讚出來》，指出，濁水溪的百年不曾見的「斷流」發生了。 （圖／翻攝自Facebook／二崙人讚出來）

記者蔡佩旻／雲林報導

水情持續嚴峻，濁水溪因長期枯旱，雲林、彰化交界的自強大橋下游出現罕見的斷流情況，河床乾涸龜裂。昨天雲林、彰化及嘉義雖有降雨，但雨量不多，濁水溪河，從西螺大橋上、下河床只剩涓涓細流，到二崙自強大橋則只剩低窪處積水，及第四河川局為防制揚塵在河床上施做蓄水池塘有些許積水。

一名廖姓民眾把濁水溪乾涸河床、魚類陳屍河床照片PO上臉書，《二崙人讚出來》，指出，「因為集集攔河堰，濁水溪的百年不曾見的「斷流」在自強大橋段發生了，造成台灣的母親「濁水溪」生態浩劫，魚蝦全GG了！」，網友則在下方留言「祈求老天快快下雨」。

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▲民眾把濁水溪乾涸河床、魚類陳屍河床照片PO上臉書，《二崙人讚出來》，指出，濁水溪的百年不曾見的「斷流」發生了。 （圖／翻攝自Facebook／二崙人讚出來）

▲自強大橋下的濁水溪河床出現河水斷流，河床上許多魚屍裸露。（圖／翻攝自Facebook／二崙人讚出來）

第四河川局長李友平表示，超過半年中南部降雨不明顯，造成河川乾枯，上週有同仁通報濁水溪西濱大橋下游斷流，至於西螺大橋上游，上週四24日晚上他參加彰化南瑤宮笨港進香的「潦溪」，在濁水溪莿桐段最深大約只到小腿肚，據南瑤宮廟方人員說，過去同時期溪水最深及胸，可見今年枯旱嚴重度，呼籲大家要節水。

▲民眾把濁水溪乾涸河床、魚類陳屍河床照片PO上臉書，《二崙人讚出來》，指出，濁水溪的百年不曾見的「斷流」發生了。 （圖／翻攝自Facebook／二崙人讚出來）

▲自強大橋下的濁水溪河床出現河水斷流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

集集攔河堰管理中心指出，降雨量少，集集攔河堰上游水源大幅縮減少，過去豐水期每日可供下游相關單位用水1100萬噸，現每日只供199萬噸，其中濁水溪生態基流量每日26萬噸並沒有減少，由於長期枯旱天然流量一定會損失，加上水情吃緊，地表可用的水都被拿去用，現只能祈求老天爺趕快下雨解決旱象。

▲民眾把濁水溪乾涸河床、魚類陳屍河床照片PO上臉書，《二崙人讚出來》，指出，濁水溪的百年不曾見的「斷流」發生了。 （圖／翻攝自Facebook／二崙人讚出來）

▲自強大橋下的濁水溪河床出現河水斷流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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