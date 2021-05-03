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獨／崔曉菁懸案19年！曾「站」偵查隊長旁　託神明要他幫三件事

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲19年前，2002年3月7日凌晨，雲林縣北港鎮發生14歲國中少女崔曉菁，在博愛路家中一樓身上被刺3刀死亡，命案發生後，坊間傳說各種板本，都指向熟人及至親所為。（圖／東森新聞）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

19年前，2002年3月7日凌晨，雲林縣北港鎮發生14歲國中少女崔曉菁，在博愛路家中一樓身上被刺3刀死亡命案，命案發生後，坊間傳說各種板本，都指向熟人及至親所為，但就是缺乏關鍵證據，2017年命案因死者託夢，讓警方重新調查，也託神壇乩童向重啟二次調查的偵查隊長，請求三件事幫她了心願。

曾任北港警分局的林姓偵隊長回憶指出，在北港警分局任職時，已是該案經過數年，突然接到刑事局中部打擊犯罪中心通知此案重啟偵辦，也是據聞有托夢的情事，當時聽到，沒想便一口答應，這才又申請鑑識、再度進入凶宅重新採證，可惜事過境遷8年後現場已滿佈塵埃未有好結果，但當初跡象並未明確顯示出兇手是誰，經查雖有直接懷疑對象但苦無證據。

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲此案崔小妹之家屬均已搬離，但最反常之態就是崔小妹家屬在住處貼滿了符。（圖／東森新聞）

林員說，該案二度重啟無獲後，過幾年從北港調任虎尾分局，一次陪友人到台南某城隍廟問事，未料，仙姑一開口便說，你旁邊「有一位小妹妹有事拜託你幫忙」，林員一時疑惑，「小妹妹？我手上的命案都有破，哪裡來的小妹妹？」仙姑向他說，不是手上辦的案子，是多年前協辦的兇殺案。

林員這才想起北港兇案的崔小妹，林員說，講實在話，可能警察陽氣重，我一直都沒有感應到小妹妹跟在我旁邊或是求助我幫忙，怎麼我在北港沒來找我，現在到虎尾了才找我，仙姑還說，她在北港就找你了你都沒理她，但現在只需要你幫忙一點小事。

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲2017年命案因死者託夢，讓警方重新調查。（圖／東森新聞）

林員接著說，後來小妹妹需要幫忙的事情，是請我折12朵蓮花之外，小妹妹在國中一年級遇害，說想繼續唸書，請我買國中二、三年級的課本，還有當初遇害時時下最流行的便利商店點心大亨堡、北港某家有名的蚵嗲，找一天再去台南的城隍廟燒化給她，就請我幫這些忙而已。

針對該案，林員說調任該區時，此案崔小妹之家屬均已搬離，但曾與同事聊到，最反常之態就是崔小妹媽媽在住處貼滿了符令，按理說，如果是自己小孩遇害，求來托夢告知兇手是誰，都來不及了怎麼會貼符怕她來找？讓人疑竇的作為，可惜苦無證據。

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

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