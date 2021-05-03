北港炸轎「炮灰人」本尊現身　護轎10年原因曝！有練過要洗1小時

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮媽祖出巡遶境最大特色，就是台灣三大炮之一的炸轎和犁炮，於遶境活動期間震撼燃放約超過千萬元的鞭炮，昨日遶境活動圓滿結束，民眾分享轎班轎伙變「炮灰人」照片，引起熱議，其中一名炮灰人名為許韋鑫，他說，感恩媽祖保佑撿回一條命，參加轎班20年，扛轎10多年變「炮灰人」甘之如飴。

原定只有農曆3月19、20日兩天的遶境活動，也因為今年疑似因放鞭炮量多，耽誤原定時程，使得昨天清晨所有轎班會再度啟程出廟，準備走完前一晚排定的路程，辛苦的轎伕不眠不休被鞭炮連炸三天兩夜，成為「傳說中的北港黑人」。

▲被問到，炮灰卡那麼厚，鼻孔可以呼吸嗎、回去怎麼清洗等，許韋鑫秀出自己耳朵被炮灰填滿的照片著說當然是「有練過」，清洗的話可得用沐浴乳搓洗1個多小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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轎夫許韋鑫說，因為感恩媽祖保佑撿回一條命，在6、7歲生了一場重病，幸有媽祖保庇，撿回一條命，從此每年只要北港媽祖遶境即跟父親參加轎班，參加轎班約20年、擔任轎伕扛轎已約10多年，變「炮灰人」甘之如飴，朝天宮董事長蔡咏鍀都感動到與他見面且合照。

▲炮灰人名為許韋鑫，他說，感恩媽祖保佑撿回一條命，參加轎班20年，扛轎10多年變「炮灰人」甘之如飴。（圖／網友許韋鑫提供）

許多網友熱議討論，轎伕在濃煙瀰漫的炮陣中炸這麼多的炮，會不會被炸傷。朝天宮五媽轎班會長吳尹弘表示，除了帽子、毛巾，炮堆吃炮時還要用「人肉」當盾牌，一層層保護轎伕及神轎安全，都有做好相關安全防護。吳尹弘說，吃炮後轎伕每個人臉、身上都沾滿炮灰，大家習以為常，每年農曆3月19、20 日一樣都主動歸隊，完全是因媽祖的信仰力量。

被問到，炮灰卡那麼厚，鼻孔可以呼吸嗎、回去怎麼清洗等，許韋鑫秀出自己耳朵被炮灰填滿的照片著說當然是「有練過」，清洗的話可得用沐浴乳搓洗1個多小時，而另一名轎班成員陳柏陽則說，他用洗碗精洗一個多小時。

▲北港媽祖遶境最大特色就是炸轎和犁炮，轎夫經歷炮陣後，都成了炮灰人。（圖／網友許韋鑫提供）



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