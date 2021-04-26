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LV級「翠玉絲瓜」收成　斗六公所「2021絲瓜節」5月2日登場

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，今（26）日斗六市長林聖爵扮廚師，於斗六市農會三光里集貨場中，大展料理秀示範兩道絲瓜菜色，為5月2日「2021斗六絲瓜節，三絲兒行」活動舉辦記者會，並由副縣長謝淑亞、斗六代表會主席胡克勤現場分享絲瓜知識及絲瓜私房菜單。

斗六市長林聖爵表示，斗六市絲瓜栽種面積約70公頃，主要產地在三光里，該地所產的翠玉絲瓜品質極優，堪稱LV頂級絲瓜。斗六市公所希望藉由每一年行銷及推廣讓全台都能認識到斗六翠玉絲瓜美好滋味。

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「2021斗六絲瓜節‧三絲兒行」活動，將於5月2日在三光里的斗六市農會三光里集貨場舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞說，絲瓜一直以來都是華人重要的食用蔬菜之一，不僅入味菜餚，絲瓜水更自古就有「美容水」盛名，而將老化的絲瓜曬乾後，就成為洗澡刷背、洗碗刷餐具等多種用途，是健康、環保的家常蔬菜。

斗六市民代表會主席胡克勤分享表示，小時候到鄉下外婆家，就常常吃到阿嬤以絲瓜入菜的佳餚，印象最深的是後來表哥用絲瓜煮了一道剝皮水蛙炒絲瓜，讓他豎起大姆指大讚之外，更將烹煮方式學起來列入口袋菜單，胡克勤說，至目前市面上還沒看過有餐廳烹飪這道菜，今天與大家分享，期待大家多多推廣絲瓜佳餚。

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市民代表會主席胡克勤大家分享私人菜單「剝皮水蛙炒絲瓜」，期待大家多多推廣絲瓜佳餚。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔬菜產銷班班長表示，近年來蜜蜂銳減瓜農都要扮演蜜蜂角色，以人工授粉方式來讓母花結果，今年雨水少，造成畸形果較多，價錢雖與去年相當，但裂果、壞果多，收成量稍微減少。

斗六市公所補充說明，「2021斗六絲瓜節‧三絲兒行」活動，將於5月2日在三光里的斗六市農會三光里集貨場舉辦，今年邀請yoyo家族來和小朋友進行同樂會，還有瓜田健走趣、社區表演、絲瓜寶寶造型走秀、阿爵師與小廚娘絲瓜料理秀教學等，歡迎鄉親踴躍參加。

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）


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