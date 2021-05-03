　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名都說了」

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲當年14歲的崔曉菁遭刺3刀斃命，然而崔家人證詞卻出現諸多疑點，被懷疑涉案。（圖／東森新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

崔曉菁命案懸宕19年，事實上在2011年，一位與死者素昧平生的輔大法律系曾姓男大生，聲稱被託夢而找上警方，甚至鉅細靡遺詳述該案經過，使得案情有了突破性進展，但無奈至今仍未破案，日前曾男再度現身說法，引爆PTT熱論。

由於最近崔曉菁命案又掀起討論與關注，就有鄉民好奇求問託夢一事，而曾男也再上PTT解釋，他表示，「我和死者同年，生前未曾見過面，也不認識，我小學畢業後就離開鎮上去唸中學了，死者留在鎮上唸中學，可能同一個國小，但不同國中。」

曾男接著提到，死者身亡時是中學1年級，當年他因為不在鎮上念書，對這個案子就算聽過也沒印象，「託夢是9年後，我大學三年級的時候，本以為是家裡發生不好的事情，打電話回老家問，是家人好奇拿夢裡的線索去問警察，警察才說出這個案子的。」

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲曾男現身PTT解釋。（圖／翻攝自PTT）

他不解直呼，「你要說我是不是當年隱約聽到，然後胡思亂想夢到的？我一開始也覺得很有可能，就連承辦警官也覺得我是來亂的詐騙集團；但夢裡連只有警方才知道的辦案線索、不公開人名都告訴我，我還不怕爆。」最後，針對大家風向認為，阿嬤有問題，曾男只回，「爸爸有配合辦案，其他我不評論了。」

時間拉回2002年3月7日，住在雲林縣北港鎮14歲的崔曉菁，被發現身中3刀，陳屍在家中客廳，四肢口鼻都有膠帶綑綁痕跡。死者母親供稱，當天自己在2樓休息，怎料突然有搶匪闖入家裡，然而並未聽到女兒呼救，等她下樓看到時孩子已身亡。

弔詭的是，死者母明明強調不在現場，卻能詳述歹徒長相及穿著，且住家所有出入口均未有被破壞的跡象。

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲此案至今未破。（圖／東森新聞）

而後專案小組查出，至少有4-6名親友能自由進出崔宅，有足夠時間能滅證，驗屍報告也顯示，崔曉菁並未驗出任何毒物反應，各部位膠帶綑綁痕跡異常整齊，合理推測是遭熟人脅迫就範，加上崔家人證詞疑點太多，讓警方嗅出案情不單純，不排除崔家人涉案；但無奈的是，掌握的證據實在不多，一直沒辦法鎖定兇手身分。

一直到2011年，有位曾姓男大生先在PTT發文，吐露夢見一位全身濕淋淋的少女，目測10多歲，自稱是「崔曉菁」，隨後開始描述自己遇害的過程，「裡面的場景很黑，像是沒開燈的房間」，甚至明確指出，「凶手是我的親戚，一男一女」，更出示兩人的生活照，交代他一定要找一個姓陳的警官。

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

▲被託夢的曾男明確指出兇手名字，連未公開偵查細節也全說中。（圖／東森新聞）

後來，曾男向家人透露此事，才得知此命案，並循線找上刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正，起初警方半信半疑，怎料他所講述夢境內容，竟和偵辦結果一致，連未公開的細節也命中，指認的兇嫌照片更和警方懷疑對象完全吻合。

值得一提的是，警方2017年監聽崔家人的電話時，發現有2名親友提到「我會以死謝罪」、「很怕曉菁找上門」等，顯見家人涉有重嫌，讓他們一度士氣大振；不料眼看離破案一步之遙，案件卻再度沉寂，陳警官也因媒體報導被刑事局告誡，之後不再對外發言，而一直到今日，枉死的崔曉菁仍未能含冤昭雪。

ET快訊
14歲少女身亡懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名
禍首是牠！桃園6.3萬戶大停電　白鼻心下場超級慘
確診者在北車某大樓上班　柯文哲突脫口：是新光大樓！
北北桃都中！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超噁！高美濕地驚見柴柴4度拉屎尿　飼主放生...竟無法可管

基隆男遭擄進民宅「拘禁毆打」！背後原因曝光　警火速救出

騎樓隨地便溺！高雄男遭警勸…竟爆粗口跩嗆：回家可以了沒

遭蔡衍明求償5千萬道歉　周玉蔻再批中天染紅挨告...曝調解內幕

台中逆子討千萬元遭拒　鋁窗、路障鐵牌狂砸頭臉殺害老父

遭朋友「鉤後頸提起」！她雙腳離地掙扎　下秒嘴唇傳來濕熱觸感

松山警之亂！他雙手合十求情…警提2點喊「沒看到」非現行犯放人

崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名都說了」

色警抓毒蟲竟約砲縱放女友遭重判　最高400萬檢舉獎金全民買單

宜蘭三星民宅暗夜大火1男全身焦黑亡　死者是村長岳父

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

超噁！高美濕地驚見柴柴4度拉屎尿　飼主放生...竟無法可管

基隆男遭擄進民宅「拘禁毆打」！背後原因曝光　警火速救出

騎樓隨地便溺！高雄男遭警勸…竟爆粗口跩嗆：回家可以了沒

遭蔡衍明求償5千萬道歉　周玉蔻再批中天染紅挨告...曝調解內幕

台中逆子討千萬元遭拒　鋁窗、路障鐵牌狂砸頭臉殺害老父

遭朋友「鉤後頸提起」！她雙腳離地掙扎　下秒嘴唇傳來濕熱觸感

松山警之亂！他雙手合十求情…警提2點喊「沒看到」非現行犯放人

崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名都說了」

色警抓毒蟲竟約砲縱放女友遭重判　最高400萬檢舉獎金全民買單

宜蘭三星民宅暗夜大火1男全身焦黑亡　死者是村長岳父

大半個重慶泡水裡！官方發9條暴雨警告　計程車被淹沒「僅露頂」

威克神不加盟桃猿　與道奇隊簽小聯盟合約

追淚去！達人曝馬祖藍眼淚進入全盛期　藍色啤酒海在海上發光超夢幻

去派出所問事！她被怪癖警犬「吸爆裙襬」超問號　網笑：藏了什麼

立院審「私校退場條例」　高教工會場外高喊別打假球：監督到底

iPhone SE 3渲染圖曝光！將有「2大更新、4色可選」

虎斑貓老闆「認真叫賣」！　撒嬌討摸攬人客：1個鳳梨3個罐喔～

LINE爆資安漏洞　又有7家日企認了！用戶個資「讓中國隨意看」

小一兒吐胎內記憶！淚問：真的想生我嗎　「天上選媽過程」驚呆她

飼主帶小三回家！垂耳柯基爆氣踢倒「同款狗氣球」：花心的傢伙

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

林口富少揪女友百刀砍死爸媽　驚悚弒親3劇本曝光

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

女高中生大考休息雙載慘撞！阿婆骨折

大陸偷渡客橡皮艇「一桶油」福建直達台中港

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

局長交手機原因曝光！監視器還原未上報警政署

台中已婚派出所長猛追未婚女警　分局回應了

崔曉菁慘死19年！他被託夢：人名都說了

母喊「阿弟別這樣」！　林口富少百刀砍死爸媽

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑

更多熱門

相關新聞

炸轎「炮灰人」！北港媽祖遶境2轎伕變黑人

炸轎「炮灰人」！北港媽祖遶境2轎伕變黑人

北港朝天宮媽祖出巡遶境熱鬧展開，最大特色，就是燃放鞭炮的場面特別嚇人，吸引全國各地數萬香客前來觀賞鞭炮陣，北港一名柯姓民眾在臉書社團《北港在地生活》貼出一張轎伕的照片，兩名轎夫全身佈滿炮灰，黑得只剩嘴唇，「傳說中的北港黑人」，網友紛紛驚呼「太酷了！」也引起更多網友貼出「炮灰人」照片。

確診者曾至北港快炒店用餐　客人不收退費快閃

確診者曾至北港快炒店用餐　客人不收退費快閃

完整足跡曝光　案1129朝天宮周邊用餐、購物2hrs

完整足跡曝光　案1129朝天宮周邊用餐、購物2hrs

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」為期5天

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」為期5天

雲林北港商圈百年藝鎮重現　百米龍鳳閣展風華

雲林北港商圈百年藝鎮重現　百米龍鳳閣展風華

關鍵字：

崔曉菁懸案曾男託夢陳恆正雲林

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

新冠病毒「超級免疫者」出現了

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

台灣支援了　印網：你們才是朋友

雷／《文森佐》結局！4人領便當　玉澤演死法超殘

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面