崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名都說了」

▲當年14歲的崔曉菁遭刺3刀斃命，然而崔家人證詞卻出現諸多疑點，被懷疑涉案。（圖／東森新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

崔曉菁命案懸宕19年，事實上在2011年，一位與死者素昧平生的輔大法律系曾姓男大生，聲稱被託夢而找上警方，甚至鉅細靡遺詳述該案經過，使得案情有了突破性進展，但無奈至今仍未破案，日前曾男再度現身說法，引爆PTT熱論。

由於最近崔曉菁命案又掀起討論與關注，就有鄉民好奇求問託夢一事，而曾男也再上PTT解釋，他表示，「我和死者同年，生前未曾見過面，也不認識，我小學畢業後就離開鎮上去唸中學了，死者留在鎮上唸中學，可能同一個國小，但不同國中。」

曾男接著提到，死者身亡時是中學1年級，當年他因為不在鎮上念書，對這個案子就算聽過也沒印象，「託夢是9年後，我大學三年級的時候，本以為是家裡發生不好的事情，打電話回老家問，是家人好奇拿夢裡的線索去問警察，警察才說出這個案子的。」

▲曾男現身PTT解釋。（圖／翻攝自PTT）

他不解直呼，「你要說我是不是當年隱約聽到，然後胡思亂想夢到的？我一開始也覺得很有可能，就連承辦警官也覺得我是來亂的詐騙集團；但夢裡連只有警方才知道的辦案線索、不公開人名都告訴我，我還不怕爆。」最後，針對大家風向認為，阿嬤有問題，曾男只回，「爸爸有配合辦案，其他我不評論了。」

時間拉回2002年3月7日，住在雲林縣北港鎮14歲的崔曉菁，被發現身中3刀，陳屍在家中客廳，四肢口鼻都有膠帶綑綁痕跡。死者母親供稱，當天自己在2樓休息，怎料突然有搶匪闖入家裡，然而並未聽到女兒呼救，等她下樓看到時孩子已身亡。

弔詭的是，死者母明明強調不在現場，卻能詳述歹徒長相及穿著，且住家所有出入口均未有被破壞的跡象。

▲此案至今未破。（圖／東森新聞）

而後專案小組查出，至少有4-6名親友能自由進出崔宅，有足夠時間能滅證，驗屍報告也顯示，崔曉菁並未驗出任何毒物反應，各部位膠帶綑綁痕跡異常整齊，合理推測是遭熟人脅迫就範，加上崔家人證詞疑點太多，讓警方嗅出案情不單純，不排除崔家人涉案；但無奈的是，掌握的證據實在不多，一直沒辦法鎖定兇手身分。

一直到2011年，有位曾姓男大生先在PTT發文，吐露夢見一位全身濕淋淋的少女，目測10多歲，自稱是「崔曉菁」，隨後開始描述自己遇害的過程，「裡面的場景很黑，像是沒開燈的房間」，甚至明確指出，「凶手是我的親戚，一男一女」，更出示兩人的生活照，交代他一定要找一個姓陳的警官。

▲被託夢的曾男明確指出兇手名字，連未公開偵查細節也全說中。（圖／東森新聞）

後來，曾男向家人透露此事，才得知此命案，並循線找上刑事局偵六大隊四隊副隊長陳恆正，起初警方半信半疑，怎料他所講述夢境內容，竟和偵辦結果一致，連未公開的細節也命中，指認的兇嫌照片更和警方懷疑對象完全吻合。

值得一提的是，警方2017年監聽崔家人的電話時，發現有2名親友提到「我會以死謝罪」、「很怕曉菁找上門」等，顯見家人涉有重嫌，讓他們一度士氣大振；不料眼看離破案一步之遙，案件卻再度沉寂，陳警官也因媒體報導被刑事局告誡，之後不再對外發言，而一直到今日，枉死的崔曉菁仍未能含冤昭雪。