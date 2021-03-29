蘇貞昌當面向帛琉總統道謝：不畏大陸無理戰狼外交　為台灣發聲

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台國際記者會，會後接受蘇貞昌款宴。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌29日晚間，款宴友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）時表示，感謝帛琉不畏懼中國大陸無理的戰狼外交，持續為台灣在國際場域發聲、仗義執言，「我代表政府與人民，向貴國表示誠摯的感謝」。

在晚宴開始前，蘇貞昌致詞時表示，非常榮幸代表政府款宴太平洋區域重要友邦。他先恭賀惠恕仁在去年大選已近六成選票贏得總統大選，這是帛琉民意的展現，顯示帛琉對惠恕仁以及新政府高度信任跟期待，「我要藉此機會，對貴國高度成熟民主政治致上敬意，台灣跟帛琉共享普世價值，這是台帛邦誼的堅實基礎」。

蘇貞昌表示，去年肺炎疫情爆發以來，惠恕仁是第一位訪問我國的國家元首，他造訪象徵台灣跟友邦共存、共榮、共好，協力抗疫的成果，讓大家共同感到驕傲，台灣跟帛琉向世界示範，有健全政府效能跟全面疫情控制，可以克服疫情，人民生活可以步入常軌，這是全球多數人民至今無法奢望的幸福。

對於旅遊泡泡，蘇貞昌說，他責無旁貸大力推動，身為中華民國台灣政府的行政首長，認知到安全旅行圈的建立，對台帛雙方旅遊觀光產業跟經濟發展是雙贏提案。他說，帛琉旅行方案很受到歡迎，人民迫不及待想要造訪，這證明了惠恕仁的遠見。

蘇貞昌表示，台帛兩國1999年建交，邦誼關係22年，台灣向來秉持以人為本，踏實互惠的原則協助友邦發展，除了防疫合作之外，台帛在公衛醫療等各領域都有緊密合作。

對於中國大陸的侵擾行為，蘇貞昌說，大陸持續不斷從經濟、軍事及外交等方面干擾台灣，帛琉不畏懼大陸無理的戰狼外交，秉持公平正義，在聯合國跟世界衛生組織，持續為台灣強力發聲，「我代表我國政府與人民向貴國表示誠摯的感謝」。