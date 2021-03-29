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LIVE／惠恕仁訪台舉行國際記者會　親揭世上首個「旅遊泡泡」

記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）開啟訪台行程，29日下午6時30分，將在台北晶華飯店舉行國際記者會，屆時除了重申台帛友好關係外，也正式介紹世界第一個「台帛旅遊泡泡」。值得關注的是，本此訪台團中，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行，成為台美斷交43年來首位訪台大使，而這也彰顯旅遊泡泡成真，仰賴台帛美三方的共同努力。

惠恕仁本次訪台，雖然不是國是訪問規格，但意義重大，除了是去年疫情爆發之後，首位訪台的國家元首外，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭也隨行抵台，更創下台美斷交43年以來，第一位訪台的美國大使。

事實上，在疫情爆發期間，中國大陸多次向帛琉釋出善意，提供防疫物資、醫療資源等，有意攏絡我國的友邦；不過，在台美雙方，以及南太區域理念相近友人共同努力下，仍鞏固台帛的堅實互信關係。

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達。（圖／記者李毓康攝）

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達。（圖／記者李毓康攝）

在惠恕仁訪團的行程規劃上，28日傍晚抵達台灣之後，在外交部安排下，直接將團員送往下榻的飯店稍作休息；晚間6時30分，惠恕仁一行前往板橋傑仕堡，接受新光董事長吳東進的款宴。

由於新光醫院與帛琉關係深厚，新光醫院長期以來，在帛琉投入相當多的醫療資源，包括疫情期間更是協助甚多，總統蔡英文先前訪問帛琉時，也親自見證新光醫院300萬元的手術室器材給帛琉，這也是為何惠恕仁訪台第一個行程，就與「老朋友」吳東進晚宴。

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台，成為台美斷交43年來，首位訪台的美國大使。（圖／記者李毓康攝）

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland)同行來台。（圖／記者李毓康攝）

除此之外，惠恕仁29日一早便正式前往新光醫院參訪，並親自做健康檢查，雖然全程未接受媒體訪問，但以行動傳達出，新光醫院是台帛關係重要支柱。另外，由於本次訪團抵台，重點在於「旅遊泡泡」，他下午則在台北某高級飯店會晤台灣航空業者，除了表達感謝，也進一步商榷旅遊泡泡的各項合作。

接著，惠恕仁晚間將正式揭開訪台的第一個公開行程，將與外交部長吳釗燮在台北晶華酒店共同主持國際記者會，正式向全世界宣告，第一個「台帛旅遊泡泡」即將成行；隨後，他將接受行政院長蘇貞昌的款宴。

接著，惠恕仁一行人也會在30日前往南部參訪企業；並在下午返回台北，正式跟總統蔡英文見面，當天晚上也會接受蔡英文的款宴；最後，一行人會在4月1日搭乘首班「旅遊泡泡」班機返抵帛琉。

▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達，外交部長吳釗燮在場迎接。（圖／記者李毓康攝）

▲▼帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）「旅遊泡泡」訪台團抵達,外交部長吳釗燮在場迎接。（圖／記者李毓康攝）

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