快訊／惠恕仁：駐美大使一起訪台　展現共同維持民主自由的決心

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台國際記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）29日晚間舉行國際記者會時，針對美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也陪同訪台一事表示，這展現了我們擁有共同的理念，維持自由跟開放的印太地區，這是合作的最佳真諦。

美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭也隨行訪台，創下台美斷交43年以來，第一位訪台的美國大使，別具歷史意義；同時，也彰顯出「台美帛」三方合作的重要戰略意涵。

對於亨尼西尼蘭訪台，惠恕仁晚間舉行國際記者會時表示，今天大使一起來到台灣，展現了我們在各方啟動「旅遊泡泡」，是做了很多的努力；他透露，在他當選總統之後，大使跟美方都打電話給他，提醒他疫苗要到了，趕快叫民眾去接種。

惠恕仁笑說，「我回答，可以的話，我就放大家一天的假期，這樣就可以去接種疫苗了」。他強調，這種夥伴關係，就是一起尋找解決問題的辦法，除此之外，還有海巡邊境執法的合作，這些支持都很重要。

惠恕仁表示，身為小國很容易受到侵擾，因此有強健的盟友是很棒的象徵，因此感謝美國大使一起前來，展現了決心，一起維持民主自由的價值。

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