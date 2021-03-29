LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁　晚宴現場看這裡

▲行政院長蘇貞昌、帛琉總統惠恕仁。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）開啟訪台行程，29日晚間，在他舉行國際記者會之後，將隨即接受行政院長蘇貞昌的款宴。《ETtoday新聞雲》將安排全程直播。

在惠恕仁訪團的行程規劃上，28日傍晚抵達台灣之後，在外交部安排下，直接將團員送往下榻的飯店稍作休息；晚間6時30分，惠恕仁一行前往板橋傑仕堡，接受新光董事長吳東進的款宴。由於新光醫院與帛琉關係深厚，新光醫院長期以來，在帛琉投入相當多的醫療資源，包括疫情期間更是協助甚多，總統蔡英文先前訪問帛琉時，也親自見證新光醫院300萬元的手術室器材給帛琉，這也是為何惠恕仁訪台第一個行程，就與「老朋友」吳東進晚宴。

除此之外，惠恕仁29日一早便正式前往新光醫院參訪，並親自做健康檢查，雖然全程未接受媒體訪問，但以行動傳達出，新光醫院是台帛關係重要支柱。另外，由於本次訪團抵台，重點在於「旅遊泡泡」，他下午則在台北某高級飯店會晤台灣航空業者，除了表達感謝，也進一步商榷旅遊泡泡的各項合作。

接著，惠恕仁晚間將正式揭開訪台的第一個公開行程，將與外交部長吳釗燮在台北晶華酒店共同主持國際記者會，正式向全世界宣告，第一個「台帛旅遊泡泡」即將成行；隨後，他將接受行政院長蘇貞昌的款宴。

此外，惠恕仁一行人也會在30日前往南部參訪企業；並在下午返回台北，正式跟總統蔡英文見面，當天晚上也會接受蔡英文的款宴；最後，一行人會在4月1日搭乘首班「旅遊泡泡」班機返抵帛琉。

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