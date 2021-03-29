不該先打老婆　惠恕仁：帛琉中國旅客人數馬上掉下來「像被逗弄」

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台國際記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）29日晚間舉行國際記者會，被問及與中國大陸之間的關係時表示，當初陸客到帛琉很多，但後來人數馬上掉下來，像是被逗弄了；他更形容，「不應該先打老婆，讓老婆來愛你」，強調友誼應該要建立在互信上。

對於帛琉與中國大陸之間的關係，惠恕仁表示，過去中國大陸到帛琉的旅客很多，那時候人民很興奮，大家對這樣發展很期待，但後來人數馬上掉下來，「這像是在逗弄我們」。

惠恕仁也形容，「我打個比方，不應該先打老婆，讓老婆來愛你，伴侶關係不應該這樣！」他強調，友誼應該要互信，不應該是哪一方對哪一方脅迫，或政治遊戲。

惠恕仁表示，無論如何雙邊的發展，都沒有必要逼哪一方要怎樣。他坦言，中國大陸跟他接觸，有說機會有限、時間有限，但他認為，「友誼要建立在互信跟互動經驗上，我們累積很多可信賴夥伴」。

他強調，我們應該要繼續維持，「沒有人該來告訴我們該怎麼做，我們當然也歡迎大家跟我們交朋友」。

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