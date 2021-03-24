清明連假桃園交管　國1平鎮系統南下匝道封2天　替代道路一次曝光

▲配合清明連續假期，平鎮警分局將在國道一號平鎮系統南下匝道將封閉48小時，員警在路口提醒用路人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮警分局配合清明連續假期國道交通疏導措施，其中台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，4月2日0時起至4月3日24時止，48小時實施匝道封閉；另外中壢交流道於4月2日6時起至12時將實施高承載管制，籲請各用路人多加注意，其餘包括八德、大溪等地區掃墓民眾也籲請配合交通管制。

▲配合清明連續假期，平鎮警分局將在國道一號中壢南下匝道實施高乘載措施，員警在路口提醒用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，清明連續假期共有4天，平鎮警分局為配合交通部高公局交通疏導管制措施，將在4月2日0時起至4月3日24時止，共計48小時封閉台66線快速道路18K匯入中山高國一平鎮系統交流道南下匝道。

平鎮警分局建議可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）繼續南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，以避免塞於車陣中；此外，今年清明連續假期收假前不封閉匝道入口，仍籲請駕駛人於出門與收假前，盡量掌握交通動態與各項管制措施，除可直撥平鎮警分局勤務中心電話:（03）4390218、高公局查詢電話1968、警廣專線：0800-000123外，還可透過交通部網站：http://www.motc.gov.tw查詢。

▲配合清明連續假期，八德警分局將重要道路派遣警力交通管制書，籲請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局針對清明連續假期轄區內交通與掃墓民眾行車順暢，4月2日至4月5日將在轄區各重要路口實施交通疏導措施，針對省道台4線、大湳交流道等路段與八德區大安、霄裡等2處公墓周邊道路，派遣警力與義交維持交通秩序，以滾動式調整交通疏導措施來維持道路順暢，提醒用路人切勿違規併排停車，多利用大眾運輸系統，以縮減交通時間。

八德警分局分局長陳百祿建議，往來鶯歌與中壢方向間用路人可改走福德一路、和平路、建國路、新興路至新生路行駛；前往宵裡公墓方向用路人可改走宵裡路、龍南路，再接往中壢與平鎮地區避開車潮；此外，因八德區介壽路段因捷運綠線施工車道縮減，請民眾多加利用替代道路避免塞入車陣中。

▲配合清明連續假期，大溪警分局將在轄區重要道路派遣警力進行交通管制書，籲請用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，大溪是桃園市知名風景區，其中轄區有和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區，屆時掃墓者將湧入，警方將在周邊道路車實施交通管制，以減少車流，大溪警分局從3月20日至4月4日例假日期間規劃交通疏導勤務，紓解掃墓祭祖車潮，籲請民眾配合員警疏導作為，維持交通秩序順暢，交通管制措施與替代道路規劃如下：

一、佛光山寶塔寺與和平禪寺周邊單向管制：

1、進場：由復興路一段23巷、145巷與桃58線等3處路口進入，沿線廟方有派工作人員並設指示標誌。

2、離場：祭祀結束欲離場民眾，由美和路駛出復興路。

二、針對美華公墓因公墓內道路狹窄會車不易，警方將於公墓路口管制車輛進入，請民眾配合。

三、考量會有大批民眾離場時造成車潮 ，提供建議替代道路：

1、往新北市民眾建議由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

2、往桃園方向遊客建議由中華路左轉信義路避免進入市區，並經由大鶯路接桃56線往八德區、桃園區或直行往新北市鶯歌區。

此外，大溪區公所於3月20日至4月4日止（例假日早上7時至14時，20分鐘1班）有規劃接駁專車，路線則由大溪區橋頭停車場→觀音寺→慈湖路（新街尾）→復興路→第一公墓（沿線公車站牌處停靠）原線返回，考量停車位有限建議民眾搭乘掃墓專車，為避免清明節壅塞，建議民眾分流祭祀掃墓。

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