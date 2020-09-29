避免中秋卡車陣　桃園警公布易塞雷區...4大違規列必抓

▲桃園市大溪警分局配合中秋連假，將在重點道路提供交通疏導，並提供建議替代道路，籲請民眾配合避免塞在車陣中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對一連四天的中秋節連假將至，大溪警分局列出轄區內易壅塞路段供民眾參考，提供包括桃118線羅馬公路、台7乙線與桃63號道路等替代道路；八德警分局則提供興豐路、大興路、中山路、國際路與豐德路等替代道路取代，另外，國道3號南下交流道將在1日上午6時起至12時實施高乘載管制，未滿3人將不得進入國道，籲請用路人提早因應或改道。

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▲大溪警分局配合中秋連假，將派員在重點道路疏導交通，籲請民眾配合避免塞在車陣中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局針對中秋連續假日提出易壅塞路段與管制路段提醒民眾注意，包括

國道3號大溪交流道南下匝道1日上午6時至12 時實施高乘載管制；易雍塞路段包括國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、大溪區五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口與台7線14.5公里處商圈。

復興區台7線下山替代道路：

（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

（三）往桃園方向遊客建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍 潭區。

大溪市區建議替代道路：

（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園、新北方向遊客建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德桃園或直行往新北市鶯歌區。

大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；大型遊覽車請停放橋頭停車場。

▲八德警分局配合中秋連假，派員在重點道路疏導交通，籲請民眾配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，轄區介壽路段因捷運綠線施工車道縮減，為避免車輛壅塞，提供建議改道路線如下：

介壽路往桃園方向：建議改道興豐路、大興路、東勇北路、建新街、保羅街等路段。

介壽路往八德方向：建議改道中山路、國際路一段、廣福路、廣興路、仁德路、豐田路、豐德路等路段。

▲八德警方配合中秋連假，將派員重點道路疏導交通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

易雍塞路段將實施交管路段包括台4線、大湳交流道、八德區長興路、新興路等重要路口，此外，由國道2號下大湳交流道往八德方向用路人可走福德一路、和強路、義勇街與大智路行駛，建議用路人及早規劃行程避開車潮。

八德警方表示，中秋連假期間，針對酒駕、闖紅燈、超速、違規停車等違規態樣將加強取締，注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或收聽「警察廣播電台」掌握路況。

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