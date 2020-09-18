桃園人注意！捷運綠線21日起圍籬施工　捷運局：善用替代道路

▲桃園捷運綠線GC02標潛盾地下工程預計本月21日開始圍籬施工，八德區介壽路施工期間將縮減車道，籲請用路人利用替代道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運工程局指出，捷運綠線GC02標潛盾地下段工程將自本月21日起八德區介壽路一段圍籬施工，施作連續壁工程，施工期間車道將縮減，南北雙向各維持一個混合車道通行，籲請用路人行經施工區域保持速限30公里，同時盡量以替代道路改道通行，以避免壅塞。

捷運綠線GC02標地下段工程自去年10月起，從桃園區福豐公園、八德區巧克力街口進行連續壁、中間柱與地盤改良工程，其中本月21日起，將在八德區介壽路國道2號橋下進行圍籬架設，包括進行地下管線遷移、連續壁施作與地下車站站體等工程，施工期間，八德區介壽路一段原南北雙向2個車道將縮減為各一個混合車道，道路兩側禁止臨時停車，路口禁止左轉，施工路段車速限制30公里等措施。

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▲桃園捷運綠線GC02標潛盾地下工程預計本月21日開始圍籬施工，捷運局提供替代道路與施工圖，籲請用路人盡量利用替代道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園捷運局表示，為避免施工造成用路人行車時間較長，建議行經介壽路往桃園方向者，可從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，往八德方向者，建議改道從國際路一段轉廣福路，再銜接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路等路段。

捷運工程局局長陳文德解釋，捷運綠線GC02標潛盾地下段工程採潛盾方式施工，車站採用明挖工法，將自今年9月底開始施工，範圍將從桃園區介壽路延伸至八德區介壽路，施工期間因占用路面，將造成周邊交通影響，捷運局會加強沿線標誌標線設置與改道牌面導引，對造成沿線居民與商家生活影響，捷運局已造冊，將依「公共工程施工期間營業稅特種稅額調整查定作業要點」與「桃園市政府地方稅務局公共工程施工期間房屋街道等級調整率調整作業要點」，由稅捐稽徵機關評估針對房屋稅調降10%至30%，針對查定課徵營業人調降營業稅10%至30%等補償措施。

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