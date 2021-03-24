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桃園騎士深夜撞路旁轎車昏迷　酒測值1.25！搶救10天不治

▲桃園市程姓男子本月13日深夜騎車返家途中在龜山區文化二路上不慎撞上路旁轎車昏迷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市程姓男子本月13日深夜騎車返家途中，在龜山區文化二路上不慎撞上路旁轎車昏迷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍程姓男子本月13日深夜騎車從桃園市龜山區返家途中，不慎撞上路旁轎車，程當場昏迷不醒，後因路人發現報警處理，警方發現程混身酒味，送往林口長庚醫院急救，醫護人員抽血檢測其酒精濃度換算成呼氣值高達每毫升1.25，程男在加護病房急救後延至23日中午宣告不治，至於死亡原因仍由檢警調查中。

▲桃園市程姓男子本月13日深夜騎車返家途中在龜山區文化二路上不慎撞上路旁轎車，消防人員搶救後送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市程姓男子本月13日深夜騎車返家途中在龜山區文化二路上不慎撞上路旁轎車，消防人員搶救後送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，死者是35歲的程姓男子，本月13日深夜11時57分許，騎輕型機車從桃園市龜山區文化二路，準備往新北市林口區住家途中，行經復興一路附近時，突然失控撞上路旁停車格內轎車後方，當場人車翻倒，程倒臥路旁昏迷不醒，路人發現後趕緊打119求助，龜山警分局據報後趕往現場處理。

員警發現程男混身酒味，經醫護人員抽血檢測發現，程男酒測值經換算為每毫升酒精濃度高達1.25，幾乎已達爛醉程度，程男到院後轉入加護病房急救，延至23日中午仍因傷勢嚴重宣告不治，至於死因已報請桃檢相驗中。

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