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社會 社會焦點 保障人權

2土狗攻擊柴犬．咬傷女主人　桃園男辯腳沒力：來不及阻止

▲桃園市羅姓男子去年9月帶著2隻黑色土狗在桃園區遛狗，解開牽繩後，2隻毛小孩卻攻擊鄰近1隻柴犬，女主人上前護犬也遭咬傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市羅姓男子去年9月帶著2隻黑色土狗在桃園區遛狗，解開牽繩後，2隻毛小孩卻攻擊鄰近1隻柴犬，女主人上前護犬也遭咬傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子去年9月間帶2隻黑色土狗在桃園區遛狗，到達附近小公園時解開牽繩讓狗自由活動，未料2隻土狗發現鄰近有隻柴犬竟上前攻擊，咬住柴犬頸部與背部等處，女主人為救愛犬衝上前去，結果造成左手臂與大腿等處被咬傷，事後報警提告；羅在偵訊時辯稱來不急阻止等語，檢方24日偵結，依過失傷害罪嫌將羅男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，62歲的羅姓男子去年9月30日晚間11時許，帶2隻黑色土狗到桃園區中山路一處小型公園與賣場附近遛狗，當時未將土狗戴上嘴套，並解開牽繩讓2毛小孩自由活動，未料2隻毛小孩發現由劉姓女子攜帶柴犬也在附近，立即衝上前攻擊柴犬，劉女發現愛犬遭攻擊連忙上前護犬，結果柴犬頸部、前胸、背部與右前肢等處被2隻土狗咬成撕裂傷，劉女也被咬傷左手臂與大腿等處被咬傷。

事後，劉女痛斥羅男未將土狗戴上嘴套，也放任狗兒攻擊其他犬隻與路人，事後報警提告；羅男在偵訊時則矢口否認犯行，辯稱當時狗兒在鬥爭，自己距離狗兒約200公尺左右，他跑到一半就沒力再跑，因此來不及阻止等語。

桃檢根據附近監視器拍下整個過程，警方則提供監視器畫面截圖與醫院劉女提供驗傷證明等佐證，檢察官根據動保法第7條：「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人生命、身體、自由或財產」之規定，羅男未依照規定加以管束毛小孩導致本事故，其行為自有過失，與柴犬、劉女被咬傷具有因果關係，偵結依過失傷害罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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