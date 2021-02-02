疏解中壢廟宇賣場春節交通　替代道路與空拍機即時路況監控

▲中壢街景之空拍機即時監控。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因應農曆春節桃園市警方2日報針對中壢仁海宮、高鐵桃園站、華泰名品城、各大賣場等轄區重要景點，春節期間預估有龐大旅遊及購物及參香人潮，為能有效紓解交通，避免造成塞車回堵，除了替代道路宣導外還特別製作停車場QRCODE，張貼於電視牆及發放駕駛朋友，又以空拍機隨時監控道路車潮，超前部屬因應周邊交通狀況。

▲中壢仁海宮廟宇週邊停車場QRCODE資訊。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長陳錦坤表示，春節連續假期期間，依照往年經驗，分成年貨採購、返鄉、走春等階段，警方已針對轄內大型商場、公共運輸場所、交通旅遊熱點加強車流監控，遇有大量人、車潮時，立即派警、民力交通疏導，並通報警廣路況，確保春節期間交通順暢。

▲國道中山高中壢及內壢交流道替代道路。（圖／中壢警分局提供）

今年春節連續假期國道交通疏導措施，國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，呼籲民眾若遇交流道壅塞，建議改走替代道路。資訊如下：

一、中壢交流道替代道路

南下：平鎮區民族路→右轉環南路（台1線）→右轉延平路（台1線）南下。

北上：平鎮區民族路→左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向→右轉台15線濱海公路北上。



二、內壢交流道替代道路

南下：中壢區中園路→右轉中華路（台1線）→右轉環北路（台1線）南下。

北上：中壢區中園路→左轉中華路（台1線）北上。

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