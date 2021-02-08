避免春節路段壅塞　桃園警規劃替代道路出爐

▲因應春節連續假期避開桃園市區壅塞道路，民眾可走替代道路。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因應今年春節連假長達7天，不少民眾將返鄉及出遊，為避開相關壅塞路段，桃園分局警方提供桃園市區相關替代道路資訊，另春節計程車加成，市區為每次50元；機場則每次100元。

▲▼桃園捷運綠線工程縮減道路範，民眾可選替代道路。（圖／桃園警分局提供）



一、南下替代道路：

(一) 桃園區大興西路三段(往桃園區)→右轉國際路→右轉中山

路（台1線）南下。

(二)桃園區大興西路三段(往中壢區)→接龍安街→右轉中山路

（台1線）南下。

二、北上替代道路：

(一)蘆竹區新南路→右轉桃園市經國路→春日路（台4線）→左

轉三民路（台1線）北上。

(二)桃園區春日路→左轉經國路→左轉大興西路(南平路或莊敬

路一段)→右轉中正路→中正北路匝道北上。

另桃園捷運綠線G06站體工程位於桃園市桃園區介壽路與三民路口至介新街口，施工期間因架設圍籬，將大幅縮減道路範圍，此外桃園捷運綠線G10至G12站體工程於「桃園區中正路段（慈文路至中正北路間）」，為避免因施工造成道路壅塞，建議行經桃園區中正路或者大興西路的駕駛朋友，提前改道慈文路、南平路、莊敬路，若欲往蘆竹中正北路方向行駛者，建議改道富國路、南青路；請民眾駕車及客運業者行經此路段時，減速慢行小心駕駛，以維護交通安全。

桃園分局將於重要路段，派員隨時掌握路況，將路況資訊透過各社群網路平台；另今年桃園計程車春節加成運價，從2月7日零時開始到2月16日24時止共10天，除依核定運價，桃園市（桃園國際機場排班計程車除外）計程車按趟次計費，無論搭乘距離，每趟次加收50元；機場排班計程車按趟次計費，無論搭乘距離，每趟次加收100元，提醒民眾多加注意。

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