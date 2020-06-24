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端午連假期間歸仁警提供利用替代道路　警方加強管制讓您一路順暢平安

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▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年端午連續假期自6月25日至28日共計4天，為使民眾能歡度假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。

歸仁分局轄內有國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台39線及市道182線等交通要道，另有高鐵台南站、台鐵保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等車站，交通路網繁雜。又有台南都會公園奇美博物館、十鼓文化園區、龍崎牛埔農塘等觀光景點，歸仁分局依熱時熱區規劃交通疏導勤務，另針對國道1號仁德交流道平面道路及台86線（西往東）往國道3號關廟交流道遇有交通流量大，行車速度緩慢時，將提醒用路人民眾提早改道，以免塞於車陣中，影響出遊興緻，替代道路如下：

一、國道1號仁德交流道：(一)北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。(二)南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

 ▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、台86線快速公路往國道3號關廟交流道：(一)下歸仁交流道沿台86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。(二)下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。三、台南市東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，亦可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

四、為有效疏導台86線快速公路往國道3號關廟交流道車流，於2020年端午節連續假期期間，歸仁分局每日8時至12時封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，交通管制措施如下：(一) 市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。

(二) 台86線快速公路東行下歸仁匝道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路（台19甲線）再左轉往國道3號關廟交流道。

▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日歸仁警分局長楊慶裕率副分局長黃宗仁、交通組組長陳勇誌至台86線快速公路及國道3號關廟交流道現勘相關疏導措施及替代道路路線，歸仁警分局長楊慶裕表示，針對本次端午連假台86線快速公路東行往國道3號交通流量大，行車速度緩慢時，歸仁分局將實施交通管制措施及啟動替代道路機制，以提醒用路人民眾提早改道，以免塞於車陣中，影響出遊興緻，相關替代道路如下：

▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一、台86線快速公路往國道3號關廟交流道：(一)下歸仁交流道沿台86側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。(二)下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二、台南市東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，亦可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。三、為有效疏導台86線快速公路往國道3號關廟交流道車流，於本(109)年端午節連續假期期間，歸仁分局每日8時至12時封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，交通管制措施如下：(一) 市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。(二) 台86線快速公路東行下歸仁匝道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。

▲為使民眾能歡度端午假期，台南市警歸仁分局，針對轄區各交通要道、旅遊勝地規劃連續假期交通疏導專案勤務，期能讓旅程平安順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局表示，道路交通安全端賴用路人尊重路權及遵守交通規則、防禦駕駛及減速慢行，旅客請注意警廣及道路上CMS(行車資訊看板)訊息，替代道路沿線並有指示牌面引導，並請遵從號誌及現場指揮人員指示，確保行車順暢、平安到達目的地。

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