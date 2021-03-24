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金髮蛇蠍女涉色計奪產虐殺心儀男　母見腐屍含悲亡：真兇逍遙

▲桃園市竺姓女子於2016年4月間疑殺害吳姓男子遭桃檢依殺人罪嫌起訴，桃園地院查無證據依遺棄屍體罪嫌判處2年，民事部分判處應賠償30萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲竺姓女子2016年4月疑殺害吳姓男子遭桃檢依殺人罪嫌起訴，桃園地院查無證據依遺棄屍體罪判刑2年，民事部分判賠30萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子2016年突然人間蒸發半年，檢警偵辦毒品案意外查出竺姓女子涉嫌殺害吳男，棄屍在復興區偏僻產業道路旁，桃檢查出竺女疑因車禍案逼迫吳男過戶名下房屋與金錢還債，之後涉嫌凌虐吳男致死還棄屍荒野，檢方依殺人罪嫌起訴竺女與同夥丁姓男子；但桃園地院查無殺人證據判無罪，遺棄屍體部分判刑竺女2年、丁男1年；另吳家人主張，吳被挖出時已面目全非，求償50萬元，地院判2人應賠吳家30萬元，可上訴。

檢警調查，死者吳姓男子與47歲的竺姓女子、54歲丁姓男子為朋友關係，3人同為有毒癮的朋友，常聚一起吸毒，吳男名下有房產，竺女獲悉後常藉機強索財物，後來因吳男與人發生車禍，竺女與丁男被指涉假借調處，私下逼迫吳男將名下400餘萬元房產過戶給竺女。

檢方起訴指出，竺女對吳男除色誘外需索無度，吳男曾遭竺女罰站唱兒歌、伏地挺身等方式凌虐，後來吳男後期因罹癌身體虛弱，竺女則找小弟凌虐、棍棒毆打，導致吳男體力不支慘死，竺女發現吳男死亡後交付3千元指示丁男協助棄屍；丁男於2016年4月間租車搬運吳男屍體，要求不知情的周姓男子等人協助開車至復興鄉山區，自己再開車將吳男屍體載至復興區爺亨部落某產業道路旁挖坑，將吳男屍體埋藏，事後向竺女回報：「東西已處理掉了」。

桃檢偵辦毒品案時意外發現吳男失蹤半年已死的案外案，警方循線逮捕丁男到案，丁男供出竺女將吳男傷害致死，指示他幫忙棄屍，警方押解丁男到場挖出屍體，丁男辯稱是竺女指使，但竺女堅決否認涉及殺人案，丁男僅坦承協助棄屍，桃檢偵結將2人依殺人與遺棄屍體罪嫌提起公訴。

桃園地院法官認為，吳男死亡逾半年，檢警開挖時，屍體已嚴重腐化難以辨認，法醫驗出吳男肋骨有遭攻擊痕跡，只能確認係外傷致死，但無明顯證據證明是竺女殺人，同案丁男僅坦承協助棄屍；法官審酌，竺女始終狡辯毫無悔意、犯後態度惡劣，丁男則坦承犯行，犯後有悔悟之意，因無其他積極證據證明竺女殺人，殺人罪部分判無罪，依遺棄屍體罪嫌判竺女有期徒刑2年，丁男有期徒刑1年。

此外，民事部分，吳男遭棄屍荒野產業道路旁，吳男之母親眼見兒子大體被挖出後嚴重腐化且面目全非，事後難以收斂安葬，在情感與精神上受到相當大的痛苦，吳母事後雖已死亡，求償案改由2名女兒、1名兒子為承受訴訟人。法官考量案發時竺女為44歲、丁男則51歲，衡量雙方身分地位與學歷收入等，判2人應賠吳男親屬共30萬元，本案可上訴。

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