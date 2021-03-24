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蔡政府「漠視」兩岸危機　台學者憂心將「自我應驗」

▲▼央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

▲2020年底，央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

記者任以芳／台北報導

美國軍方高層再次公開警示，中共武力犯台的可能性升高。最新消息指出，擔任太平洋艦隊司令的阿基里諾（John Aquilino）表示，大陸併吞台灣的威脅「比想像更近」。對此，接受《ETtoday新聞雲》訪問的政大外交系副教授黃奎博分析，讓外國人常說台海容易發生戰爭，不會是好事！時間久了，外資對台失去信心，對於兩岸更是不利。

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

日前，美國現任印太司令戴維森（Philip Davidson）在參議院聽證會上發出警告，擔憂解放軍攻台威脅可能在未來6年內發生。對此，政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交系副教授黃奎博表示，「戴維森上將是公開指稱解放軍有可能在未來數年內攻台的最高級別現役軍官，所以他這次在聽證所說的話，自然有一定的意義，可惜台灣官方都刻意漠視。」

黃奎博進一步指出，行政院長蘇貞昌19日在立法院說，看到美國官員、專家稱台海是爆發衝突的熱點，其實被說「戰爭的機率高……，這反而是好。」對此，他認為，令人感到不合常理。

黃奎博說，讓外國人常說台海容易發生戰爭，不會是好事！除了台灣內部社會心理狀態受影響，外資因此對台信心下跌，或兩岸關係「自我應驗的預言」（self-fulfilling prophecy）式的向下螺旋，對台灣均屬不利。

面對當前台海壓力，黃奎博也給出建議，既然蔡政府主張先自助才會有人助，面對這麼多主張台海危險因子快速增高的美國（前）官員和專家，應該在繼續親美、合理建構國防武力的同時，還要努力透過政治協商手段降低來自中國大陸的敵意或壓力，唯有三管齊下才能暫保台海和平。

▲▼政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

▲政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

另外，美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。外交部長吳釗燮今（24日）也對美方表達感謝之意，未來將努力跟美國行政部門討論，加強台美的安全關係。

黃奎博分析，美國眾議院提案是一回事，能不能執行又是一回事。首先，拜登是否願意為台灣得罪大陸做出決定；另外，蔡英文是否真的不顧一切可能代價，答應成為北約「非正式成員」。

最後，黃奎博也表示，假設台灣真的有機會加入，或許也不算是壞事，但蔡政府是否有足夠把握來承擔對岸激烈的反應？到時候的兩岸關係會走向怎樣未知路，一切都很難說。

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