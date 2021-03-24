王美花稱英特爾「對台廠不是挑戰」　路透：台灣試圖淡化衝擊！

▲台積電24日開盤股價跌破季線，以571元開出。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英特爾（Intel）新任CEO季辛格（Pat Gelsinger）於23日宣布，將砸下200億美元（約新台幣5694億元）蓋2座晶圓廠，被外界解讀為要與台積電競爭，而經濟部長王美花則回應，此舉對台廠不會是挑戰。對此，路透刊出相關報導，認為台灣試圖淡化英特爾擴廠計畫的影響。

根據路透社報導，美國英特爾23日宣布，將花費200億美元在亞利桑那州（Arizona）興建7奈米EUV廠，並打造IDM 2.0的「英特爾代工服務」（Intel Foundry Services），替系統公司做訂製化的晶圓代工，此舉被認為是直接挑戰另外2家晶片大廠台積電與三星電子。

▲路透認為，經濟部長王美花試圖淡化英特爾擴廠的影響。（圖／記者屠惠剛攝）

路透指出，經濟部長王美花試圖淡化英特爾的影響稱，建廠計畫不會對台灣構成挑戰，因為台灣有良好的半導體生態，「我們的廠商很厲害，技術一直在進步當中，樂見在半導體領域的台美合作，當然，我們還是希望他們能增加在台灣的投資。」

報導補充，台積電是全球最大晶圓代工製造商，包含蘋果與高通公司都是客戶，然而，在英特爾宣布新策略不久後，台積電24日開盤股價下跌逾3%，大盤則下跌約1%。去年5月，台積電曾宣布在亞利桑那州的一項120億美元建廠計畫，受惠於當時川普政府從中國收回半導體供應鏈的相關政策。

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