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「美國給出草率安全承諾」　他點名台灣小心防範

▲▼習近平、中國解放軍。（組圖／達志影像／美聯社）

▲大陸不斷提升解放軍武器實力。（組圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

中美高層戰略會談落幕，大陸展現超自信「戰狼外交」，不只給拜登政府壓力，放大各國指出的「中國威脅論」，擔心中國的影響力已經威脅全球。對此，美國智庫「卡托研究所」高級研究員道格拉斯·班多認為，中國離美國太遙遠，並沒有構成生存上的威脅。反倒是，美國向中國的鄰國和地區做出草率的安全承諾，這一做法使這些國家疏於防範，「 首當其衝的就是台灣。」

據陸媒《觀察者》報導引述指出，談到「中國威脅論」，美國前總統雷根（Ronald Reagan）特別助理，美國智庫「卡托研究所」高級研究員，美國政治作家道格拉斯·班多（Douglas Bandow）表示常常被忽視的一個事實是「中國對美國的生存並沒有構成威脅。」 美國與中國遠隔重洋，現在仍安享太平；美國的軍事實力，包括其核武庫水準，仍遠高於解放軍，而且即使是一隻實力稍遜的美國武裝力量也可能在未來制止中國（極不可能地）進攻美國的圖謀。

▲▼ 印度軍隊發布中國部隊2021年2月15日自中印邊境拉達克班公湖（Pangong Tso）地區撤離的照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印方發布解放軍於今年2月15日自中印邊境拉達克班公湖（Pangong Tso）撤離照片。（圖／達志影像／美聯社）

文章進一步說，北京對鄰國的態度更加強硬，但其行為仍受到限制。 至少到目前為止，中國只是試圖收回所認為的中國固有領土，此前在中國衰敗之時也無法聲索這些領土。 也就是說，中國想要的是中印邊境的領土，而不是印度的某些省份或整個國家，中國還想要日本、菲律賓和越南周邊的島嶼，但並不想佔領這些國家的本土。

不過，班多的文章特別提到，有一個舉世皆知的「重要例外」就是台灣。 總而言之，幾乎沒有證據證明中國領導層正在密謀發起一場席捲亞太地區的海上閃電戰。 今日的威脅雖然是真實存在的，但其性質卻與大日本帝國80年前的掠奪性戰爭有著天壤之別。

班多表示，事實上，任何潛在的軍事衝突都可能會發生在靠近中國沿海的某一亞太海域。 美國決策者往往把美國在該地區的影響力以及盟國的安全混同於美國的重要利益。

班多進一步說，實際上，美國影響力的小有損失和中國威脅盟國安全並不等同於中國侵犯美國重要利益。 毫無疑問，美國獲益於其在亞太地區佔據的主導地位，他會發現一個更具競爭性的環境，實際上會令其感到不安並深受困擾。 然而，美國的本土安全基本上還是有保證的。

班多稱，在這種環境下，一旦出現危機，最先做出反應的應是美國的各個盟國。 顯然他們的經濟、政治和軍事利益將受到最大影響。 此外，美國還受困於地理距離，以及投射力量相比，阻止力量投射所要付出的代價更小，因此北京強調發展本國的區域拒止/反介入作戰能力，而美國國防部則一直要求在該地區增設基地，囤積物資和增加駐軍。

班多也建議，受到威脅的國家最好也發展本國的區域拒止/反介入能力以抗衡中國，只有這個辦法能限制中國投射力量。 想要成功對抗中國，這些國家不需要打敗中國，他們只要大幅提高其入侵的代價就足夠了。 美國的盟友能夠而且應該帶頭反對中國做出危險的自命不凡舉動。

▲▼央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

▲央視罕見釋出解放軍「模擬城市作戰」畫面。（圖／翻攝 央視《軍事紀實》）

班多指出，不幸的是，長久以來，「美國向中國的鄰國和地區做出了草率的安全承諾」，這一做法使這些國家疏於防範。 首當其衝的就是台灣，軍事準備充其量是疲於應付。 台灣的「國防」支出欠帳太多，民調還顯示台灣民眾缺乏戰鬥意志。

班多進一步舉例，類似台灣的還有日本，用於該國自衛隊的國防開支僅佔其國內生產總值的1%，如果日本人真的擔心本國自衛隊與中國人民解放軍就釣魚島問題發生衝突，那日本為此次衝突所做的準備就將是一起醜聞。

最後，班多強調，川普政府對中國發動了全線進攻，力度不小，但洞見不足。 這一策略促使中國變得日益孤立，但孤立中國的做法既不可行也不可取。 拜登政府可以做得更好。 他首先應該認識到美國佔據著強勢地位。 「儘管挑戰嚴峻，但美國人既不應該害怕中國也不應該恐懼未來。」

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