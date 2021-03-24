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美國「仇恨亞裔」升溫　李彥秀：我開車常被比中指...有點委屈

▲示威者20日上亞特蘭大街頭，呼籲停止仇恨亞裔。（圖／路透）

▲示威者20日上亞特蘭大街頭，呼籲停止仇恨亞裔。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

美國近幾個月發生數起攻擊亞裔事件，兇手幾乎挑老年人犯案，不過喬治亞州16日有一名21歲白人男子接連在亞特蘭大3家按摩水療館開槍，釀8死，其中6人為亞裔女性，引爆亞裔人士怒火，數百人20日上街抗議，並疾呼「停止仇恨亞裔」。對此，國民黨副秘書長李彥秀透露在美期間，多次駕車在路上時被人比中指，讓她覺得委屈。

李彥秀去年起告假赴美國照料女兒，上周末已回到台灣，正在居家隔離中。針對美國攻擊亞裔事件，她有感而發，24日透過臉書透露，在美國的這段期間，除感受到國情不同而對防疫作法的差異外，也深刻感受到於疫情期間，亞裔生活在美國的艱難處境。

「駕著車在路上被比中指，對我來說已經是家常便飯。」李彥秀表示，當下除安慰自己外，心想若可以因此讓對方情緒好過一點就算了，但有時仍不免有點委屈，甚至想著，這一個中指如果可以改善國際的疫情，不知道該有多好。

李彥秀提到上述亞特蘭大槍擊案只是揭開仇恨亞裔犯罪的冰山一角，雖在當地引起關注，但在台灣卻鮮有新聞膜體篇幅。她認為，事實上，美、英、德、法、澳大利亞等國，在針對亞裔社區的仇恨暴力案件上都大幅增加，但卻被刻意漠視。「無法解決病毒這個共同的敵人，只能訴諸暴力對付其他族裔的心態，實在令人沮喪。」

李彥秀表示，這段期間，她在能力以及防疫許可範圍內，儘量關心當地僑界好友，也更直接感受到疫情期間，僑務工作推展的困境。中華民國的國際處境從來都是艱難的，僑界對於我國外交的幫助不言可諭，但是在國內疫情相對穩定，國際疫情艱困的狀況下，面對因為疫情而升高的排華反華困境，我們是否有提供僑界足夠的支援、支持，以及關心呢？

李彥秀喊話，僑務工作應該不分黨派，更不應該有過多政治的計算，除了基層僑務工作在第一線的辛苦努力，也希望透過這篇文章，可以提醒總統蔡英文，華僑對於總統有更多的期待，希望蔡英文所帶領的政府，能夠給予僑界更多的關懷。

美國總統拜登19日到訪亞特蘭大會晤當地亞裔美國人社群領袖。他在亞特蘭大艾莫瑞大學（Emory University）發表簡短演說時，坦承美國各地常有對仇恨和暴力情事「視而不見、沉默以對」，這情況在美國歷史反覆上演；此外，他也說，全國面對種族歧視和仇外言行不能沉默以對，甚至沆瀣一氣，呼籲美國人必須團結一致對抗仇恨。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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